Названа идеальная замена колбасе для бутерброда. Это пригодится, если цены вырастут

Напомним, ранее российские мясопереработчики предложили поднять цены на колбасу и сосиски. Эксперты не видят такой необходимости, однако это может произойти.
В связи с этим Капийчук напомнила, что колбаса не относится к правильному питанию из-за большого содержания вкусовых добавок и химических веществ.
По ее мнению, лучше всего отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами. Например, делать пасту из рыбных консервов.
«Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка», — предложила она в эфире «Радио 1».
Колбасу можно заменить растительными продуктами, которые содержат много белка — соя, чечевица, фасоль и горох. Можно приготовить фалафель — это котлеты из нута.
Также диетолог рекомендует использовать пасту из авокадо, в котором много омега-3. Правда, обязательно нужны спелые плоды.