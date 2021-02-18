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Названа идеальная замена колбасе для бутерброда. Это пригодится, если цены вырастут

Диетолог Ольга Капийчук рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить колбасу на бутерброде, сообщает РИА «Новости».

Хлеб и колбаса.
Хлеб и колбаса.
Михаил Хаустов

Напомним, ранее российские мясопереработчики предложили поднять цены на колбасу и сосиски. Эксперты не видят такой необходимости, однако это может произойти.

В связи с этим Капийчук напомнила, что колбаса не относится к правильному питанию из-за большого содержания вкусовых добавок и химических веществ.

По ее мнению, лучше всего отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами. Например, делать пасту из рыбных консервов.

«Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка», — предложила она в эфире «Радио 1».

Колбасу можно заменить растительными продуктами, которые содержат много белка — соя, чечевица, фасоль и горох. Можно приготовить фалафель — это котлеты из нута.

Также диетолог рекомендует использовать пасту из авокадо, в котором много омега-3. Правда, обязательно нужны спелые плоды.

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