Не сладко: в России предрекают очередное подорожание социально значимых продуктов

В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4−11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Последний, к слову, может прибавить в цене больше остальных. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий».

Цены на молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%.

По мнению экспертов издания, это консервативный сценарий, он учитывает влияние НДС, ситуацию на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, изменения инфляции. Но не берутся во внимание возможные колебания цен на сырье, рост зарплат работников и прибыли предприятий.

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По словам Анастасии Сысоевой, специалиста «Аналитического центра при правительстве», рост цен на продукты в 2019 году во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется повышение НДС.