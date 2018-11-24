Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
102

Не сладко: в России предрекают очередное подорожание социально значимых продуктов

В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4−11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Последний, к слову, может прибавить в цене больше остальных. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для «Известий».

Продукты, покупатель.
Продукты, покупатель.
Анна Зайкова, altapress.ru

Цены на молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%.

По мнению экспертов издания, это консервативный сценарий, он учитывает влияние НДС, ситуацию на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, изменения инфляции. Но не берутся во внимание возможные колебания цен на сырье, рост зарплат работников и прибыли предприятий.

Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети &quot;Аникс&quot;
Промо-акции продуктов со знаком качества в торговой сети «Аникс»
Вероника Хмарова, Алтайпищепром

По словам Анастасии Сысоевой, специалиста «Аналитического центра при правительстве», рост цен на продукты в 2019 году во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется повышение НДС.

Наибольшая налоговая нагрузка отмечается, например, в сегменте хлебобулочных изделий. Это объясняется тем, что в состав этой продукции входит большое количество ингредиентов, часть из которых может закупаться по основной ставке НДС. Плюс к этому у изготовителей в следующем году вырастут расходы на производственные процессы (лизинговые и коммунальные платежи, приобретение производственных услуг), общехозяйственные (аренда офиса или юридические услуги) и коммерческие расходы, пишут «Известия».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость