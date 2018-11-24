Не сладко: в России предрекают очередное подорожание социально значимых продуктов

Цены на молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%.
По мнению экспертов издания, это консервативный сценарий, он учитывает влияние НДС, ситуацию на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, изменения инфляции. Но не берутся во внимание возможные колебания цен на сырье, рост зарплат работников и прибыли предприятий.
По словам Анастасии Сысоевой, специалиста «Аналитического центра при правительстве», рост цен на продукты в 2019 году во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется повышение НДС.
Наибольшая налоговая нагрузка отмечается, например, в сегменте хлебобулочных изделий. Это объясняется тем, что в состав этой продукции входит большое количество ингредиентов, часть из которых может закупаться по основной ставке НДС. Плюс к этому у изготовителей в следующем году вырастут расходы на производственные процессы (лизинговые и коммунальные платежи, приобретение производственных услуг), общехозяйственные (аренда офиса или юридические услуги) и коммерческие расходы, пишут «Известия».