В Сибири министр выступил за ежегодное подорожание хлеба

Глава минсельхоза Омской области Максим Чекусов заявил, что цены на хлеб лучше проводить каждые 12 месяцев, а не раз в три года. Он считает, что повышение цены на хлеб раз в три года гораздо заметнее для покупателей, нежели ежегодный рост цен на 3−4%. В Омской области ожидается рост цен на хлеб в размере 10−20%.

«Ценами на хлеб необходимо заниматься каждый год. С 2015 года цена на хлеб выросла всего на 1,5%. Каждый год инфляция у нас как минимум 5%. <…> Повышение цены будет, но не существенное, хотя колебания будут заметны, — цитирует Чекусова „Омскздесь“. — Если посмотреть цены по всему Сибирскому Федеральному округу, то у нас самый дешевый хлеб. В Новосибирске, например, булка хлеба на 15 рублей дороже, чем у нас».

В Сибири ожидается резкое подорожание хлеба, пишет Тайга.инфо. Производители объясняют это ростом тарифов, цен на топливо и колебаниями курса валют.

Ранее сообщалось, что УФАС попросило главного зернопереработчика Алтая не говорить о росте цен на хлеб.

Практику аналогичных предостережений антимонопольщики активно использовали в 2014 году, когда отмечался серьезный виток продовольственной инфляции.

В тот момент бумаги от УФАС получили директора макаронных и крупяных заводов, а также птицефабрик, которые объясняли почему растут цены на продукты.