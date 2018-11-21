В Сибири министр выступил за ежегодное подорожание хлеба

«Ценами на хлеб необходимо заниматься каждый год. С 2015 года цена на хлеб выросла всего на 1,5%. Каждый год инфляция у нас как минимум 5%. <…> Повышение цены будет, но не существенное, хотя колебания будут заметны, — цитирует Чекусова „Омскздесь“. — Если посмотреть цены по всему Сибирскому Федеральному округу, то у нас самый дешевый хлеб. В Новосибирске, например, булка хлеба на 15 рублей дороже, чем у нас».
В Сибири ожидается резкое подорожание хлеба, пишет Тайга.инфо. Производители объясняют это ростом тарифов, цен на топливо и колебаниями курса валют.
Ранее сообщалось, что УФАС попросило главного зернопереработчика Алтая не говорить о росте цен на хлеб.
Практику аналогичных предостережений антимонопольщики активно использовали в 2014 году, когда отмечался серьезный виток продовольственной инфляции.
В тот момент бумаги от УФАС получили директора макаронных и крупяных заводов, а также птицефабрик, которые объясняли почему растут цены на продукты.