Российские туроператоры предупредили путешественников о подорожании отдыха

В 2019 году стоимость туров для россиян вырастет на 20% — прогнозируют специалисты отрасли. Уже сейчас зафиксирован значительный рост цен на новогодние туры, сообщает Газета.Ru . Речь идет о подорожании на 15−18% практически по всем направлениям.

Наибольшую роль в росте стоимости играет девальвация рубля и рост цены на топливо (цена авиационного керосина в РФ выросла на 15%).

Если ситуация по топливу не придет в норму, пакетные туры тоже будут дорожать, предупреждают представители туриндустрии. Так, туроператорам придется повышать транспортную составляющую в турпакете примерно на 10−15% со следующего года.

На Новый год среди заграничных направлений лидером остаются курорты Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Вьетнама, Индии, а также Доминиканской республики и Турции, пишет «Росбалт». По российским направлениям спросом пользуются Краснодарский край (Сочи), Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг.