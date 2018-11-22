Российские туроператоры предупредили путешественников о подорожании отдыха

Наибольшую роль в росте стоимости играет девальвация рубля и рост цены на топливо (цена авиационного керосина в РФ выросла на 15%).
Если ситуация по топливу не придет в норму, пакетные туры тоже будут дорожать, предупреждают представители туриндустрии. Так, туроператорам придется повышать транспортную составляющую в турпакете примерно на 10−15% со следующего года.
На Новый год среди заграничных направлений лидером остаются курорты Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Вьетнама, Индии, а также Доминиканской республики и Турции, пишет «Росбалт». По российским направлениям спросом пользуются Краснодарский край (Сочи), Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг.