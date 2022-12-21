21 декабря
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Потребитель

Недружелюбное пенное. Импортное пиво могут обложить пошлинами

Импортное пиво из недружественных стран могут обложить пошлинами, сообщает «Коммерсантъ». Такую идею обсуждают в минэке и минфине.

Бар. Пиво.
Бар. Пиво.
СС0

Повышение ввозных пошли на импорт пива может поддержать местных производителей, считают авторы инициативы. Однако эта мера может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

Инициатива может коснуться «недружественных» стран. Правительство РФ относит к ним всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию и Австралию.

Итсочники утверждают, что окончательное решение не приняли, инициатива рассматривается.

В 2022 году импорт пива в Россию заметно снизился. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский заявил, что в РФ было ввезено около 23 млн дал пива. это примерно на 34% меньше, чем в прошлом году.

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