Импортное пиво из недружественных стран могут обложить пошлинами, сообщает « Коммерсантъ» . Такую идею обсуждают в минэке и минфине.

Повышение ввозных пошли на импорт пива может поддержать местных производителей, считают авторы инициативы. Однако эта мера может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

Инициатива может коснуться «недружественных» стран. Правительство РФ относит к ним всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию и Австралию.

Итсочники утверждают, что окончательное решение не приняли, инициатива рассматривается.

В 2022 году импорт пива в Россию заметно снизился. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский заявил, что в РФ было ввезено около 23 млн дал пива. это примерно на 34% меньше, чем в прошлом году.