Ассортимент шуб в российских магазинах сократился из-за нехватки импортного меха

Один из крупнейших российских продавцов одежды и изделий из натурального меха «Снежная королева» сократил число магазинов с шубами из меха норки на 30%.
Большое количество меховых хозяйств ликвидировали в период пандемии. Также уменьшилось и предложение сырья, по итогу цена выросла. Удорожание составило от 50 до 100%.
Увеличились и процентные ставки, а это значит, что покупатели больше не могут массово приобретать шубы из норки без первоначального взноса в рассрочку на срок до 36 месяцев.
Основными производителями норки были страны Скандинавии и Прибалтики, Голландия, Россия, Канада, США, Китай.
Как рассказали в Россельхознадзоре, в России у поставок импортного меха идет сокращение из года в год.
После пандемии импорт показал резкое снижение. По подсчету аналитиков, импорт пушных зверей в 2020 году по сравнению с предыдущим сократился на 260%. В 2021 году сократился на 15%.
С 2019 года в особо крупных объемах в Россию не завозились куница, опоссум, соболь, выдра, рысь и барсук. В 2022 этих поставок не было вообще.
Спрос на меховые изделия также упал по причине сокращения доходов населения и вынужденной экономии.
Потребители в последние годы охотнее всего останавливают свой выбор на бюджетной и функциональной зимней одежде. Куртки, пуховики, экомех и утепленное пальто, как современные материалы более практичны и доступны.
Важным фактором, влияющим на спрос, стало распространение идеологии отказа от натуральных мехов и активности организации по борьбе за права животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
По данным «Честного знака» цены на изделия из меха зимой 2022 года по сравнению с предыдущим зимним годом выросли в среднем почти на 6%.
Ранее стало известно, что в России начался параллельный импорт спиртного.
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