Ассортимент шуб в российских магазинах сократился из-за нехватки импортного меха

Один из крупнейших российских продавцов одежды и изделий из натурального меха «Снежная королева» сократил число магазинов с шубами из меха норки на 30%.

Большое количество меховых хозяйств ликвидировали в период пандемии. Также уменьшилось и предложение сырья, по итогу цена выросла. Удорожание составило от 50 до 100%.

Увеличились и процентные ставки, а это значит, что покупатели больше не могут массово приобретать шубы из норки без первоначального взноса в рассрочку на срок до 36 месяцев.

Основными производителями норки были страны Скандинавии и Прибалтики, Голландия, Россия, Канада, США, Китай.

Как рассказали в Россельхознадзоре, в России у поставок импортного меха идет сокращение из года в год.

После пандемии импорт показал резкое снижение. По подсчету аналитиков, импорт пушных зверей в 2020 году по сравнению с предыдущим сократился на 260%. В 2021 году сократился на 15%.

С 2019 года в особо крупных объемах в Россию не завозились куница, опоссум, соболь, выдра, рысь и барсук. В 2022 этих поставок не было вообще.

Спрос на меховые изделия также упал по причине сокращения доходов населения и вынужденной экономии.

Потребители в последние годы охотнее всего останавливают свой выбор на бюджетной и функциональной зимней одежде. Куртки, пуховики, экомех и утепленное пальто, как современные материалы более практичны и доступны.

Важным фактором, влияющим на спрос, стало распространение идеологии отказа от натуральных мехов и активности организации по борьбе за права животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

По данным «Честного знака» цены на изделия из меха зимой 2022 года по сравнению с предыдущим зимним годом выросли в среднем почти на 6%.

