Мясо не должно быть скользким или иметь запах. Резать мясо нужно на одинаковые куски, чтобы они прожаривались равномерно, указывает Lenta.ru.

Для маринада специалист предложил использовать минеральную воду с солью. А также процеженный заваренный черный чай.

По словам шеф-повара, в напитке содержатся вещества, размягчающие мясо. Мясо следует держать в этом маринаде 6-12 часов.

Также специалист назвала способы приготовить полезный шашлык.

По мнению нутрициолога Попковой, людям, которые придерживаются здорового образа жизни и следят за своим весом, не нужно отказываться от шашлыков.

Важно выбирать полезные ингредиенты. Например, нутрициолог рекомендует использовать нежирное мясо птицы — курицу или индейку (предварительно сняв с них кожу). Кроме того, можно приготовить на гриле креветки, шампиньоны или стейк из сёмги.

Специалист подчеркнула, что для получения полезного продукта важен и способ его приготовления. Обугливание шашлыка при жарке приводит к образованию канцерогенов, вредных для здоровья.

Ранее сообщалось, где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году. Следует помнить, что во дворах и скверах приготовление шашлыков запрещено и влечет за собой штраф. Однако можно законно приготовить барбекю на специально оборудованных площадках.

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