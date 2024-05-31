31 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Необычный маринад для вкусного и сочного шашлыка посоветовал россиянам шеф-повар

При подготовке шашлыка важно следить за свежестью мяса, уверен шеф-повар Глеб Астафьев.

Мясо не должно быть скользким или иметь запах. Резать мясо нужно на одинаковые куски, чтобы они прожаривались равномерно, указывает Lenta.ru.

Для маринада специалист предложил использовать минеральную воду с солью. А также процеженный заваренный черный чай.

По словам шеф-повара, в напитке содержатся вещества, размягчающие мясо. Мясо следует держать в этом маринаде 6-12 часов.

Также специалист назвала способы приготовить полезный шашлык.

По мнению нутрициолога Попковой, людям, которые придерживаются здорового образа жизни и следят за своим весом, не нужно отказываться от шашлыков.

Важно выбирать полезные ингредиенты. Например, нутрициолог рекомендует использовать нежирное мясо птицы — курицу или индейку (предварительно сняв с них кожу). Кроме того, можно приготовить на гриле креветки, шампиньоны или стейк из сёмги.

Специалист подчеркнула, что для получения полезного продукта важен и способ его приготовления. Обугливание шашлыка при жарке приводит к образованию канцерогенов, вредных для здоровья.

Ранее сообщалось, где барнаульцы могут пожарить шашлык в 2024 году. Следует помнить, что во дворах и скверах приготовление шашлыков запрещено и влечет за собой штраф. Однако можно законно приготовить барбекю на специально оборудованных площадках.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Семейный выход с коляской
Чем порадует 1 июня
Рисуем акварелью
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость