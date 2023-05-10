10 мая
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Потребитель

Ночные заморозки до минус четырех градусов вместо аномальной жары накроют Сибирь. Опасно ли для посадок

Возврат холодов в Юго-Западную Сибирь синоптики ожидают в ближайшие дни — территорию накрыл холодный фронт с Урала.

Вишня
Вишня
ССО

Так, похолодание после аномальной жары вернулось в Новосибирскую область накануне — ночью температура не опускалась ниже нуля. А вот в Кыштовке и Усть-Тарке зафиксировали минус семь градусов, пишет VN.ru.

С 11 на 12 мая похолодает до минус трех градусов. В низинах по северо-западу области будет до минус 7,5 градусов.

Однако возврат холодов до 15 мая еще не называется заморозками — сходов и цветения еще нет. Потому явление не считается опасным для сельского хозяйства.

Ранее главный агроном страны рассказала, как спасти грядки от заморозков. Октябрина Ганичкина рассказала, как "укутывать" огородные растения и кустарники, чтобы впоследствии получить хороший урожай. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода.

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