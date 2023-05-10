Ночные заморозки до минус четырех градусов вместо аномальной жары накроют Сибирь. Опасно ли для посадок

Так, похолодание после аномальной жары вернулось в Новосибирскую область накануне — ночью температура не опускалась ниже нуля. А вот в Кыштовке и Усть-Тарке зафиксировали минус семь градусов, пишет VN.ru.
С 11 на 12 мая похолодает до минус трех градусов. В низинах по северо-западу области будет до минус 7,5 градусов.
Однако возврат холодов до 15 мая еще не называется заморозками — сходов и цветения еще нет. Потому явление не считается опасным для сельского хозяйства.
Ранее главный агроном страны рассказала, как спасти грядки от заморозков. Октябрина Ганичкина рассказала, как "укутывать" огородные растения и кустарники, чтобы впоследствии получить хороший урожай. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода.