Как спасти грядки от заморозков рассказала главный агроном страны

Теплолюбивых посадок уже не осталось — ни огурцов, ни помидоров. Есть корнеплоды, которые убирают в сентябре, им ничего не будет, уверена эксперт.
Заморозки более опасны, когда очень сухая погода, пишет «Вечерняя Москва».
«Огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свеклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус 7 градусов», — советует агроном.
Так как влажная почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва.
Очень важно проливать плодово-ягодные культуры.
«Если мы плодово-ягодные не будем проливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов», — предупредила Ганичкина.
Можно ли хранить картошку дома?
При комнатной температуре клубни могут храниться около 2 месяцев. Их рекомендуют оставлятьь в темном месте, иначе они позеленеют и станут несъедобными.
Также овощ можно держать на балконе в мешках. Если температура ниже нуля, то помещение необходимо утеплить.