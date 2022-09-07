7 сентября
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Жизнь

Как спасти грядки от заморозков рассказала главный агроном страны

Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, как «укутывать» огородные растения и кустарники, чтобы впоследствии получить хороший урожай.

Морковь, овощи, продукты, урожай.
Морковь, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Теплолюбивых посадок уже не осталось — ни огурцов, ни помидоров. Есть корнеплоды, которые убирают в сентябре, им ничего не будет, уверена эксперт.

Заморозки более опасны, когда очень сухая погода, пишет «Вечерняя Москва».

«Огородникам сейчас очень хорошо полить морковь, свеклу, капусту, картофель и так далее, чтобы грядка была мокрой в погоду до минус 7 градусов», — советует агроном.

Так как влажная почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва.

Очень важно проливать плодово-ягодные культуры.

«Если мы плодово-ягодные не будем проливать хорошо и тщательно, то деревья могут зимой замерзнуть. Таким образом, на следующий год мы не получим никакого урожая — ни ягод, ни плодов», — предупредила Ганичкина.

Можно ли хранить картошку дома?

При комнатной температуре клубни могут храниться около 2 месяцев. Их рекомендуют оставлятьь в темном месте, иначе они позеленеют и станут несъедобными.

Также овощ можно держать на балконе в мешках. Если температура ниже нуля, то помещение необходимо утеплить.

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