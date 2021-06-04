Новак заявил, что социальная догазификация не скажется на повышении цен на топливо

«Социальная догазификация» не отразится на розничных и промышленных тарифах на газ, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС .

По его словам, источники финансирования «последней мили» в газификации найдены за счет средств «Газпрома» и газораспределительных организаций.

Новак также заявил, что ожидает восстановления рынка нефти на докризисном уровне в 2022 году, пишет РБК. Он отметил, что сегодня в России потребляется больше нефтепродуктов для автомобильного транспорта, чем было до кризиса.

«Хотя здесь мы понимаем специфику, например, что меньше людей уезжают за границу на отдых, больше обеспечивают свой отдых здесь и ездят на автомобилях, и это тоже сказывается», — уточнил Новак.

По его данным, на сегодняшний день рынок восстановился фактически примерно где-то до уровня 95−96 млн баррелей в сутки, пишет bfm.ru.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки о бесплатном подключении россиян к газу.

Сроки

21 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Вскоре вице-премьер Александр Новак назвал сроки подключения домов россиян к газу. По его словам, полностью программу собираются реализовать к 2023 году.

План, разработанный правительством, предполагает создание единого оператора, который будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строительства газораспределительных сетей.