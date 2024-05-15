Новые автобусы поедут по самым популярным маршрутам Барнаула

В Барнауле продолжают обновлять автопарк общественного транспорта, сообщили в мэрии .

Так, два новых автобуса марки «YUTONG» выйдут на линию городского общественного транспорта по маршрутам №35 и №53.

Известно, что приобретение нового транспорта обошлось примерно в 30 млн рублей.

Администрация города совместно с перевозчиками продолжает обновлять общественный транспорт. С начала 2024 года закуплено 10 новых автобусов.

Ранее стало известно, что в Барнауле многодетные семьи могут оформить транспортные карты. барнаульские депутаты приняли решение о том, что дети из многодетных семей, живущие в Барнауле, смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

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