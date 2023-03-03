Новый компактный кроссовер Changan CS35PLUS NEW уже в Барнауле

В компании Changan CS35PLUS представлен с приставкой NEW, но при ближайшем рассмотрении это скорее глубокий рестайлинг модели. Новый дизайн передней части с огромной ячеистой решеткой радиатора в стиле последних моделей бренда, например, хита продаж флагманского кроссовера Changan Uni-K. И стоит признать — выглядит новый стайл куда эффектнее и современнее.
В сравнении с дорестайлингом на новинке полностью светодиодная оптика и масса изменений в салоне. Дизайн интерьера поменялся полностью. Появилась срощенная электронная панель, совмещающая приборку и монитор мультимедиа, зарядка для смартфона, огромная панорамная крыша, подогрев всех сидений (раньше был только впереди) и подогрев лобового стекла. Из новых электронных систем добавились встроенная навигация, адаптивный круиз-контроль, поддержка AppleCarPlay и Android Auto и автоматический свет.
Но это не все. Еще появились продвинутые системы безопасности. Например, система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений (FCW/FCI), ассистент парковки и камера заднего вида с динамической разметкой, система автоматического удержания автомобиля в полосе и SMART ключ с системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Под капотом новинки 4-х цилиндровый бензиновый турбо мотор объемом 1.4 литра мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с 7-ст роботом. Дорожный просвет 180 мм.
Весь модельный ряд Changan, в том числе новый Changan CS35PLUS, представлен на Алтае у официального дилера Чанган в группе компаний ТИСС АВТО. Кстати, в продаже пока остается и дорестайлинговая модель. Цены на новинку с учетом скидок по трейд-ин и скидки от дилера стартуют от 2 319 900 руб, Все подробности по спецпредложениям уточняйте в группе компаний ТИСС АВТО. Кстати, новый Changan CS35PLUS доступен в тест-драйве и вы лично можете оценить автомобиль в реальных дорожных условиях.
Все модели китайского бренда доступны в автоцентре ТИСС АВТО — единственного официального дилера Changan в Алтайском крае. На все автомобили предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега, что в очередной раз подтверждает их надежность и качество.
Напомним, что ранее одни из самых качественных новых китайских автомобилей 2021−2022 г. назвала компания J.D. Power в Шанхае, где кроссоверы Changan уверенно заняли первую лидирующую строку в рейтинге. Рейтинги формируются с помощью опросов потребителей и выявляет проблемы, возникшие при владении машиной на протяжении трех лет.
Тел: +7 (3852) 299−000
г. Барнаул, ул. Попова, 212
Официальный дилер Чанган
Группа компаний ТИСС АВТО
Сайт: https://changanbrn.changanauto.ru/models/cs35plusnew/
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