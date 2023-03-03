Новый компактный кроссовер Changan CS35PLUS NEW уже в Барнауле

Российский рынок стремительно наполняется китайскими брендами. Среди них есть новые, иногда совсем экзотические, и уже не требующие представлений. В ряду последних — компания Changan\Чанган. В России стартовали продажи нового кроссовера Changan CS35PLUS NEW\новый.

В компании Changan CS35PLUS представлен с приставкой NEW, но при ближайшем рассмотрении это скорее глубокий рестайлинг модели. Новый дизайн передней части с огромной ячеистой решеткой радиатора в стиле последних моделей бренда, например, хита продаж флагманского кроссовера Changan Uni-K. И стоит признать — выглядит новый стайл куда эффектнее и современнее.

В сравнении с дорестайлингом на новинке полностью светодиодная оптика и масса изменений в салоне. Дизайн интерьера поменялся полностью. Появилась срощенная электронная панель, совмещающая приборку и монитор мультимедиа, зарядка для смартфона, огромная панорамная крыша, подогрев всех сидений (раньше был только впереди) и подогрев лобового стекла. Из новых электронных систем добавились встроенная навигация, адаптивный круиз-контроль, поддержка AppleCarPlay и Android Auto и автоматический свет.

Новый кроссовер Changan CS35PLUS NEW. Фото предоставлено Группой компаний ТИСС АВТО. Новый кроссовер Changan CS35PLUS NEW. Фото предоставлено Группой компаний ТИСС АВТО. Салон нового кроссовера Changan CS35PLUS NEW. Фото предоставлено Группой компаний ТИСС АВТО.

Но это не все. Еще появились продвинутые системы безопасности. Например, система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений (FCW/FCI), ассистент парковки и камера заднего вида с динамической разметкой, система автоматического удержания автомобиля в полосе и SMART ключ с системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Под капотом новинки 4-х цилиндровый бензиновый турбо мотор объемом 1.4 литра мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с 7-ст роботом. Дорожный просвет 180 мм.

Весь модельный ряд Changan, в том числе новый Changan CS35PLUS, представлен на Алтае у официального дилера Чанган в группе компаний ТИСС АВТО. Кстати, в продаже пока остается и дорестайлинговая модель. Цены на новинку с учетом скидок по трейд-ин и скидки от дилера стартуют от 2 319 900 руб, Все подробности по спецпредложениям уточняйте в группе компаний ТИСС АВТО. Кстати, новый Changan CS35PLUS доступен в тест-драйве и вы лично можете оценить автомобиль в реальных дорожных условиях.

Все модели китайского бренда доступны в автоцентре ТИСС АВТО — единственного официального дилера Changan в Алтайском крае. На все автомобили предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега, что в очередной раз подтверждает их надежность и качество.

Напомним, что ранее одни из самых качественных новых китайских автомобилей 2021−2022 г. назвала компания J.D. Power в Шанхае, где кроссоверы Changan уверенно заняли первую лидирующую строку в рейтинге. Рейтинги формируются с помощью опросов потребителей и выявляет проблемы, возникшие при владении машиной на протяжении трех лет.

Автоцентр ТИСС АВТО. Фото предоставлено Группой компаний ТИСС АВТО.

Тел: +7 (3852) 299−000

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Официальный дилер Чанган

Группа компаний ТИСС АВТО

Сайт: https://changanbrn.changanauto.ru/models/cs35plusnew/

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