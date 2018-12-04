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Новый «мясной проект» на 300 млн рублей реализовали в Алтайском крае

Вторая производственная площадка крупного свинокомплекса официально будет запущена в селе Паново Ребрихинского района 17 декабря. В этот проект компания «Барнаульский пищевик» инвестировала порядка 300 млн рублей.

Свинокомплекс в с.Паново, июль 2018 г.
Свинокомплекс в с.Паново, июль 2018 г.
Источник: «Барнаульский пищевик»

Запуск площадки позволит увеличить мощности предприятия на 30%, а производство мяса в живом весе до 7,5 тыс. тонн в год. Продукция предприятия востребована жителями региона. По словам руководителя компании Павла Крайняка, будут созданы сорок новых рабочих мест с достойным уровнемзаработной платы для населения Ребрихинского района.

Свинокомплекс в с.Паново, июль 2018 г.
Свинокомплекс в с. Паново, июль 2018 г.
Источник: «Барнаульский пищевик»
Свинокомплекс в с.Паново, июль 2018 г.
Свинокомплекс в с. Паново, июль 2018 г.
Источник: «Барнаульский пищевик»
Свинокомплекс в с.Паново, июль 2018 г.
Свинокомплекс в с. Паново, июль 2018 г.
Источник: «Барнаульский пищевик»
Свинокомплекс в с.Паново, июль 2018 г.
Свинокомплекс в с. Паново, июль 2018 г.
Источник: «Барнаульский пищевик»

Отметим, что в конце ноября на награждение сельхозработников Алтайского края по итогам года за увеличение объемов производств колбасных изделий и мясных полуфабрикатов был награжден коллектив ООО «Алтайские колбасы», а лучшим руководителем перерабатывающего предприятия был признан директор компании Павел Крайняк. Компания активно ведет диалог с властью и представителями аграрных вузов о возрождении престижа профессий в аграрно-промышленном комплексе региона. Само предприятие регулярно участвует в различных гастрономических и спортивных праздниках и фестивалях Алтайского края, в том числе и в этом году явилась одним из организаторов самого крупного из них «День мясного гурмана».

Церемония награждения.
Церемония награждения.
Источник: «Барнаульский пищевик»

Справка

Предприятие «Барнаульский пищевик» — региональный проект производства замкнутого цикла, начиная с растениеводства, кормопроизводства, животноводства и заканчивая выпуском и реализацией продукции, в том числе в фирменной розничной сети. Компания владеет портфелем успешных брендов «Барнаульский пищевик» и «Курмилово» в категории мясных продуктов и полуфабрикатов с ассортиментом более 200 наименований. Кроме того, «Барнаульский пищевик» выпускает сертифицированную продукцию для детского питания.

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