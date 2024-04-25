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Новый способ кражи денег у россиян раскрыли в Роскачестве

Теперь мошенники могут снимать деньги даже с заблокированных карт, сообщает Lenta.ru.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Злоумышленники могут использовать ошибки банковской системы и списывать деньги даже с заблокированных банковских карт.

Также они могут сами заблокировать карту, получив доступ к личному кабинету пользователя. Потенциальная жертва в это время получает сообщение с текстом, что действие пластиковой карты приостановлено. Она звонит на указанный внизу номер телефона "службы технической поддержки", где злоумышленник представляется сотрудником банка.

По телефону аферисты могут предложить «разблокировать» карту или перевести деньги на «безопасный» счет.

Роскачество рекомендует прерывать подобные диалоги и звонить по официальному номеру банка.

Ранее главные признаки телефонного мошенничества назвали россиянам.

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