Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Потребитель
51

Приостановил работу «Кэшбери», у которого Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды

Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что после двухнедельного ажиотажа в СМИ компания приостанавливает работу на три недели. Это необходимо, чтобы привести в порядок бизнес-процессы и восстановить работу сайта компании, сообщает РИА Новости.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета, как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом», — заявил Артур Варданян.

По словам главы компании, трехнедельный перерыв нужен «для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры». В «Кэшбери» планируют, что с 1 ноября можно будет выводить средства из личного кабинета.

Ранее altapress.ru рассказывал о том, что согласно выводам Банка России холдинг «Кэшбери» имеет классические признаки финансовой пирамиды. В барнаульском отделении Сибирского ГУ ЦБ предупреждают граждан о рисках вложений в эту структуру, и поясняют, что ЦБ уже передал информацию в генпрокуратуру и полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка