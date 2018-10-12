Приостановил работу «Кэшбери», у которого Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды

Глава «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что после двухнедельного ажиотажа в СМИ компания приостанавливает работу на три недели. Это необходимо, чтобы привести в порядок бизнес-процессы и восстановить работу сайта компании, сообщает РИА Новости .

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета, как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом», — заявил Артур Варданян.

По словам главы компании, трехнедельный перерыв нужен «для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры». В «Кэшбери» планируют, что с 1 ноября можно будет выводить средства из личного кабинета.

Ранее altapress.ru рассказывал о том, что согласно выводам Банка России холдинг «Кэшбери» имеет классические признаки финансовой пирамиды. В барнаульском отделении Сибирского ГУ ЦБ предупреждают граждан о рисках вложений в эту структуру, и поясняют, что ЦБ уже передал информацию в генпрокуратуру и полицию.