ЦБ: в Алтайском крае развернулась одна из самых масштабных финансовых пирамид

Холдинг «Кэшбери», который, согласно выводам Банка России, имеет классические признаки финансовой пирамиды, развернул деятельность и на территории Алтайского края. В барнаульском отделении Сибирского ГУ ЦБ предупреждают граждан о рисках вложений в эту структуру, и поясняют, что ЦБ уже передал информацию в генпрокуратуру и полицию.

Предлагают поменять мышление

«Кэшбери» обещает на своем сайте огромные доходы: до 550% от инвестиций в криптовалюту, до 265% — кредитуя малый, средний бизнес, и до 200% — выдавая микрозаймы и срочные займы частным лицам. Свои идеи они преподносят под лозунгом: меняем мышление.

Сайт компании поясняет: финансово-инвестиционный холдинг «Кэшбери» — это симбиоз из множества компаний, взаимодействующих между собой на благо обычных людей. В холдинг входят такие направления: торговля на крупнейших мировых биржах криптовалют и рынке Forex, взаимное кредитование, торги по банкротству и Wellness индустрия.

На сайте «Кэшбери» рассказывает о проведении мастер-классов и вебинаров и открытии офисов в разных регионах России. Да и не только России. При этом, как выяснили в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ, она развернулась и в Алтайском крае.

Признаки пирамиды

Как пояснили в Банке России, «Кэшбери» строит деятельность на принципах сетевого маркетинга (компания этого не скрывает). Она ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Деньги привлекает в рублях, и в криптовалюте.

Россию накрыла очередная волна финансовых пирамид СС0

Между тем, признаки реальной экономической деятельности у компании отсутствуют, лицензий Банка России у фирм, которые предлагают финансовые услуги, нет.

Валерий Лях,

директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Банк России уже передал в генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери».