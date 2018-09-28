ЦБ: в Алтайском крае развернулась одна из самых масштабных финансовых пирамид

Предлагают поменять мышление
«Кэшбери» обещает на своем сайте огромные доходы: до 550% от инвестиций в криптовалюту, до 265% — кредитуя малый, средний бизнес, и до 200% — выдавая микрозаймы и срочные займы частным лицам. Свои идеи они преподносят под лозунгом: меняем мышление.
Сайт компании поясняет: финансово-инвестиционный холдинг «Кэшбери» — это симбиоз из множества компаний, взаимодействующих между собой на благо обычных людей. В холдинг входят такие направления: торговля на крупнейших мировых биржах криптовалют и рынке Forex, взаимное кредитование, торги по банкротству и Wellness индустрия.
На сайте «Кэшбери» рассказывает о проведении мастер-классов и вебинаров и открытии офисов в разных регионах России. Да и не только России. При этом, как выяснили в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ, она развернулась и в Алтайском крае.
Признаки пирамиды
Как пояснили в Банке России, «Кэшбери» строит деятельность на принципах сетевого маркетинга (компания этого не скрывает). Она ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Деньги привлекает в рублях, и в криптовалюте.
Между тем, признаки реальной экономической деятельности у компании отсутствуют, лицензий Банка России у фирм, которые предлагают финансовые услуги, нет.
Валерий Лях,
директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:
Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб. Факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Банк России уже передал в генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери».