О дивный серый мир. Tikkurila уходит из России

В РФ у производителя лакокрасочной продукции три завода. На официальном сайте указывают, что путь ухода пока не выбран.

Tikkurila — финский производитель красок, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе. До своего ухода компания частично приостановила деятельность в России.

Причиной называют невозможность работать на минимальном уровне: компания не продает продукцию попавшим под ограничения российским госпредприятиям, нефтегазовой и авиационной промышленности.

Первый завод компании в России был построен в 1995 году, торговые отношения велись со времен СССР. В РФ компания выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски».