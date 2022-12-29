Объяснили временный скачок цен на электроэнергию

Рост цен на электроэнергию с временным достижением исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт в ряде российских регионов объясняется спекуляциями недобросовестных участников рынка.

Так считает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, пишет Lenta.ru.

Он усомнился в возможности того, что на подобную ценовую динамику повлияли, как ранее предполагалось, ремонтные работы на АЭС.

По мнению эксперта, это был предновогодний хайп, попытка заработать на ситуации, связанной с плановым профилактическим ремонтом различных АЭС.

И добавил — объяснение роста цен ситуаций с ремонтом на ряде АЭС не является достаточным, так как, по его словам, специально для таких случаев существуют резервные источники питания.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре начали резко расти. Они достигли исторического максимума в 1,8 тыс. рублей за 1 МВт-ч. Пик роста пришелся на 24 декабря. Индекс составил более 1,8 тыс. рублей за 1 МВт-ч, достигнув нового исторического максимума. Он превысил предыдущий максимум прошлого года.