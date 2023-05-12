Очумелые ручки: как устранить проблему со смартфоном в домашних условиях

Дело в том, что разъем для зарядки может просто засориться, пишет Газета.Ru. Загрязнение происходит постепенно.
И многие даже не подозревают об этом.
Почистить порт можно в домашних условиях — продуть холодным воздухом или прочистить щеткой. Но если это не поможет, следует обратиться в сервисный центр.
Между тем Xiaomi 13 Ultra стал бестселлером сразу после презентации и исчез из продаж. Распродали все версии смартфона, а также аксессуары для фотосъемки.
Производство Xiaomi 13 Ultra ведется усиленными темпами, чтобы покрыть весь спрос.