3 марта
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Потребитель

Новый способ оплаты картой «Мир» через смартфон внедрит платежная система

Национальная система платежных карт (НСПК) внедрит новый способ оплаты, сообщили «Известия».

Оплата картой в магазине.
Оплата картой в магазине.
СС0

В банковском приложении на смартфоне будет создан QR-код, который продавец на кассе сможет отсканировать и списать нужную сумму денег.

Для такой системы оплаты потребуются усиленные меры безопасности. Ведь QR-код с экрана телефона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Тогда его могут распознать и получить номер карты.

НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. По мнению НСПК, внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты.

Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

Ранее приложение «МТС Pay» пропало из AppStore.

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