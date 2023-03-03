Новый способ оплаты картой «Мир» через смартфон внедрит платежная система

В банковском приложении на смартфоне будет создан QR-код, который продавец на кассе сможет отсканировать и списать нужную сумму денег.

Для такой системы оплаты потребуются усиленные меры безопасности. Ведь QR-код с экрана телефона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Тогда его могут распознать и получить номер карты.

НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. По мнению НСПК, внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты.

Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

Ранее приложение «МТС Pay» пропало из AppStore.