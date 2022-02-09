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Оформлять больничные дистанционно Минздрав разрешил до 15 марта

Россияне смогут оформлять больничные листы дистанционно до 15 марта, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с премьером, пишет официальный телеграм-канал правительства России.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Министр также рассказал о ковид-обстановке в стране. По оценкам ведомства, общее число заболевших возросло в 1,6 раза. Нагрузка на стационары возросла более чем на треть, но в резерве остаются еще 16% коек.

Этого достаточно, считает Мурашко.

Он также отметил, что у большинства заразившихся штаммом «омикрон» болезнь проходит в легкой форме. И более 93% заболевших сейчас лечатся амбулаторно.

Мурашко напомнил — при первых симптомах простуды нужно позвонить по телефону 122, получить консультацию и оформить больничный на семь дней.

После этого срока больничные листы закрываются автоматически и передаются в ФОМС, сдавать повторно ПЦР-тест не нужно, пишет bfm.ru.

Также дистанционно оформляются рецепты на лекарства.

Ранее алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе.

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