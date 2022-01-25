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Здоровье

Без оформления больничного предложили освободить от работы простуженных россиян

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный лист и самостоятельно лечиться дома, пишет РИА Новости.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Эта инициатива призвана сократить выросшую нагрузку на медиков из-за эпидемии коронавируса, указал Петров.

«Врачи вынуждены тратить время и силы на оформление справок, которые фиксируют очевидное», — указал общественник.

И добавил, что в очереди к терапевту пациент может заразиться COVID-19, пишет Lenta.ru. Еще одним плюсом своей идеи он назвал экономию части средств фонда ОМС.

При этом Петров отметил важность того, чтобы работник в таком случае не подвергался каким-либо санкциям со стороны работодателя.

Между тем омикрон проник в Алтайский край и начал стремительно распространяться.

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