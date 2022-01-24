25 января
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Здоровье

Число положительных ковид-тестов подскочило более чем в 2,5 раза в Алтайском крае

В лабораториях Диагностического центра Алтайского края, где делают ПЦР-тесты на коронавирус, заметили серьезное увеличение числа положительных результатов, рассказывают в краевом минздраве.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

За последние две недели доля положительных ПЦР от всего поступившего биоматериала возросла с 16% до 50%, то есть фактически увеличилась в 2,5 раза.

В ведомстве приводят цифры:

8 января положительными оказались 17%, 17 января — 24%, 20 января — 30%, 22 января — 36%, а 23 января — уже 55%.

Отдельно по Барнаулу в период 8−14 января доля положительных мазков относительно стабильна и составляет 14−17%. Увеличение началось с 15 января — до 21%, 17 января — 26%, 18 января — 29%, 19 — 33%, 20 — 39%, 21 января — 41%, 22 января — 50%, 23 января — 61%.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении 12 случаев инфицирования омикроном в Алтайском крае. Среди заболевших 11 взрослых и ребенок дошкольного возраста. Все они проживают в Барнауле.

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