Коронавирус набирает скорость в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае официально подтвердили 454 новых случая коронавируса, сообщил 24 января оперштаб. Днем ранее прирост составлял 431 случай заболевания.

За день закрыли больничные всего 71 человек, умерли 25 пациентов.

Из новых заболевших больше всего выявили в Барнауле — 194 случая.

В госпиталях находятся 1 421 пациент с ковидом и 195 с вирусной пневмонией. 341 человек в тяжелом состоянии, 135 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщалось ранее, в регионе выявили первые случаи заболевания штаммом омикрон — 12 человек, среди которых один ребенок.

По данным федерального оперштаба на 23 января, коллективный иммунитет в Алтайском крае составляет 56,1%.