Коронавирус набирает скорость в Алтайском крае

За день закрыли больничные всего 71 человек, умерли 25 пациентов.
Из новых заболевших больше всего выявили в Барнауле — 194 случая.
В госпиталях находятся 1 421 пациент с ковидом и 195 с вирусной пневмонией. 341 человек в тяжелом состоянии, 135 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как сообщалось ранее, в регионе выявили первые случаи заболевания штаммом омикрон — 12 человек, среди которых один ребенок.
По данным федерального оперштаба на 23 января, коллективный иммунитет в Алтайском крае составляет 56,1%.