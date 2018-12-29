За неделю до Нового года в Алтайском крае резко подорожали огурцы, картофель и яйца

За месяц (с 26 ноября по 24 декабря) в Алтайском крае сильнее всего подорожали огурцы, картофель и помидоры. Однако за этот период цены выросли на большинство продуктов питания, следует из сообщений на сайте Алтайкрайстата.

Огурцы в лидерах

Из круп больше всего за этот период (с 26 ноября по 24 декабря) подорожало пшено — на 6%. Из овощей — огурцы (+47%), помидоры (+22%), картофель (+25%) и капуста (+19%). Яйца выросли в цене на 13%.

Цена большинства молочных продуктов в рознице почти не изменились, а сметана и творог даже немного подешевели. А вот розничная цена сыра продолжила уже наметившуюся тенденцию к росту (связанную с удорожанием сырья): с 26 ноября по 24 декабря она подросла еще на 4%.

Не рост , а снижение

Рост цен на овощи зимой — обычное явление. Между тем, если сравнивать с ценами годичной давности, то произошел не рост цен, а, наоборот, их снижение.

Помидоры. Овощи. СС0

Так, огурцы сегодня стоят меньше, чем год назад: если 25 декабря 2017 года, по данным крайстата, килограмм можно было купить за 176,70 рублей, то 24 декабря 2018-го — за 145,29 рублей.

Помидоры год назад продавались в среднем по краю по 143,30 рублей за кило, а в нынешнем декабре — по 127,64. Эксперты объясняли это ростом производства овощей в России.

Как изменились средние цены в Алтайском крае

(в рублях, по информации Алтайкрастата)