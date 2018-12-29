За неделю до Нового года в Алтайском крае резко подорожали огурцы, картофель и яйца

Огурцы в лидерах
Из круп больше всего за этот период (с 26 ноября по 24 декабря) подорожало пшено — на 6%. Из овощей — огурцы (+47%), помидоры (+22%), картофель (+25%) и капуста (+19%). Яйца выросли в цене на 13%.
Цена большинства молочных продуктов в рознице почти не изменились, а сметана и творог даже немного подешевели. А вот розничная цена сыра продолжила уже наметившуюся тенденцию к росту (связанную с удорожанием сырья): с 26 ноября по 24 декабря она подросла еще на 4%.
Не рост, а снижение
Рост цен на овощи зимой — обычное явление. Между тем, если сравнивать с ценами годичной давности, то произошел не рост цен, а, наоборот, их снижение.
Так, огурцы сегодня стоят меньше, чем год назад: если 25 декабря 2017 года, по данным крайстата, килограмм можно было купить за 176,70 рублей, то 24 декабря 2018-го — за 145,29 рублей.
Помидоры год назад продавались в среднем по краю по 143,30 рублей за кило, а в нынешнем декабре — по 127,64. Эксперты объясняли это ростом производства овощей в России.
Как изменились средние цены в Алтайском крае
(в рублях, по информации Алтайкрастата)
|Продукт
|Цена на 26 ноября
|Цена на 24 декабря
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
279,95
|294,20
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|323,74
|327,25
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|134,99
|138,82
|
Сосиски, сардельки, кг
|289,97
|294,51
|
Колбаса полукопченая, кг
|387,90
|394,65
|
Яйца куриные (десяток)
|49,17
|55,46
|
Чай черный байховый
|588,33
|598,39
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|51,44
|51,55
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1,2 сорта, кг
|42,15
|42,87
|
Рис шлифованный, кг
|57,46
|58,35
|
Пшено, кг
|51,37
|54,49
|
Крупа гречневая-ядрица, кг
|27,13
|28,72
|
Макаронные изделия из пшеничной муки в/с, кг
|51,72
|52,38
|
Картофель, кг
|14,23
|17,83
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|15,88
|18,93
|
Лук репчатый, кг
|17,17
|18,84
|
Огурцы свежие, кг
|98,79
|145,29
|
Помидоры, кг
|105,01
|127,64
|
Яблоки, кг
|85,35
|90,10
|
Масло подсолнечное, кг
|82,95
|84,68
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, литр
|46,77
|46,46
|
Творог жирный, кг
|312,15
|306,06
|
Мука пшеничная
|24,21
|24,07
|
Сыры, кг
|430,93
|448,59