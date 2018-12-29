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За неделю до Нового года в Алтайском крае резко подорожали огурцы, картофель и яйца

За месяц (с 26 ноября по 24 декабря) в Алтайском крае сильнее всего подорожали огурцы, картофель и помидоры. Однако за этот период цены выросли на большинство продуктов питания, следует из сообщений на сайте Алтайкрайстата.

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0

Огурцы в лидерах

Из круп больше всего за этот период (с 26 ноября по 24 декабря) подорожало пшено — на 6%. Из овощей — огурцы (+47%), помидоры (+22%), картофель (+25%) и капуста (+19%). Яйца выросли в цене на 13%.

Цена большинства молочных продуктов в рознице почти не изменились, а сметана и творог даже немного подешевели. А вот розничная цена сыра продолжила уже наметившуюся тенденцию к росту (связанную с удорожанием сырья): с 26 ноября по 24 декабря она подросла еще на 4%.

Не рост, а снижение

Рост цен на овощи зимой — обычное явление. Между тем, если сравнивать с ценами годичной давности, то произошел не рост цен, а, наоборот, их снижение.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Так, огурцы сегодня стоят меньше, чем год назад: если 25 декабря 2017 года, по данным крайстата, килограмм можно было купить за 176,70 рублей, то 24 декабря 2018-го — за 145,29 рублей.

Помидоры год назад продавались в среднем по краю по 143,30 рублей за кило, а в нынешнем декабре — по 127,64. Эксперты объясняли это ростом производства овощей в России.

Как изменились средние цены в Алтайском крае

(в рублях, по информации Алтайкрастата)

Продукт Цена на 26 ноября Цена на 24 декабря

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

279,95

 294,20

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

 323,74 327,25

Куры охлажденные и мороженые, кг

 134,99 138,82

Сосиски, сардельки, кг

 289,97 294,51

Колбаса полукопченая, кг

 387,90 394,65

Яйца куриные (десяток)

 49,17 55,46

Чай черный байховый

 588,33 598,39

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

 51,44 51,55

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1,2 сорта, кг

 42,15 42,87

Рис шлифованный, кг

 57,46 58,35

Пшено, кг

 51,37 54,49

Крупа гречневая-ядрица, кг

 27,13 28,72

Макаронные изделия из пшеничной муки в/с, кг

 51,72 52,38

Картофель, кг

14,23 17,83

Капуста белокочанная свежая, кг

 15,88 18,93

Лук репчатый, кг

 17,17 18,84

Огурцы свежие, кг

 98,79 145,29

Помидоры, кг

 105,01 127,64

Яблоки, кг

 85,35 90,10

Масло подсолнечное, кг

 82,95 84,68

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, литр

 46,77 46,46

Творог жирный, кг

 312,15 306,06

Мука пшеничная

 24,21 24,07

Сыры, кг

 430,93 448,59
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