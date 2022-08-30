30 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Онлайн-кинотеатр Start проверят на возможную утечку данных

Роскомнадзор запросил у онлайн-кинотеатра Start детальную информацию об утечке данных зарегистрированных пользователей.

Попкорн, кино.
Попкорн, кино.
СС0

Ранее онлайн-кинотеатр признался в том, что данные могли попасть в руки злоумышленников, сообщает ТАСС.

Однако представители платформы утверждают, что ценная информация о зрителях не попала в сеть.

«Роскомнадзор направил запрос в компанию кинотеатра с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — отмечает издание.

Ранее онлайн-кинотеатр признал в своем Telegram-канале, что некоторые данные пользователей попали в сеть. Это номера телефонов и часть электронных адресов за 2021 год. Среди утекшей информации не было паролей, данных банковских карт и истории просмотров клиентов.

Об этом стало известно в воскресенье. Сообщалось, что в базе 72 гигабайта данных о почти 44 млн пользователей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость