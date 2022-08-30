Онлайн-кинотеатр Start проверят на возможную утечку данных

Ранее онлайн-кинотеатр признался в том, что данные могли попасть в руки злоумышленников, сообщает ТАСС.
Однако представители платформы утверждают, что ценная информация о зрителях не попала в сеть.
«Роскомнадзор направил запрос в компанию кинотеатра с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — отмечает издание.
Ранее онлайн-кинотеатр признал в своем Telegram-канале, что некоторые данные пользователей попали в сеть. Это номера телефонов и часть электронных адресов за 2021 год. Среди утекшей информации не было паролей, данных банковских карт и истории просмотров клиентов.
Об этом стало известно в воскресенье. Сообщалось, что в базе 72 гигабайта данных о почти 44 млн пользователей.