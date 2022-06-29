29 июня
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Происшествия

После публикации снимков центров НАТО хакеры атаковали сайт «Роскосмоса» с Урала

Хакеры атаковали сайт «Роскосмоса» после публикации на нем снимков центров принятия решений НАТО, заявил глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец в своем телеграм-канале.

Хакер.
Хакер.
СС0

Примечательно, что DDoS-атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.

«Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником «Ресурс-П» из космоса, пишет bfm.ru.

Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, Минобороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прочитал стих из «Брата 2» на фоне взлетающей ядерной ракеты.

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