«Всех люблю на свете я»: Рогозин прочитал стих из «Брата 2» на фоне взлетающей ядерной ракеты

Рогозин прочитал стих, подобрав к каждой строчке соответствущее изображение. Например, семья — это военнослужащие на Параде Победы, речка — корабль ВМФ в море, небо голубое — самолет ВКС.
Завершают видео кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кстати, накануне Рогозин похвалил эту разработку, способную «снести половину враждебного России континента».
«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!»
Кроме того, Рогозин опубликовал и другую (текстовую) версию поздравления с Днем России.
«С праздником, друзья! Но только не забывайте, что нашей России не 32 года, а более чем на тысячу лет больше. Россия — это Древняя Святая Русь, Московское царство, Российская империя, Советская Россия, СССР и нынешняя Российская Федерация. Это наша Великая Родина с гордой и достойной уважения более чем тысячелетней историей! Слава России!» — напомнил глава «Роскосмоса».
Ранее Рогозин пословицей ответил на решение Европы прекратить сотрудничество по лунным программам.