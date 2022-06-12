12 июня
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Жизнь

«Всех люблю на свете я»: Рогозин прочитал стих из «Брата 2» на фоне взлетающей ядерной ракеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале поздравил сограждан с Днем России, на фоне военной техники прочитав стихотворение из «Брата 2».

Дмитрий Рогозин, поздравление с Днем России.
Дмитрий Рогозин, поздравление с Днем России.
кадр из видео.

Рогозин прочитал стих, подобрав к каждой строчке соответствущее изображение. Например, семья — это военнослужащие на Параде Победы, речка — корабль ВМФ в море, небо голубое — самолет ВКС.

Завершают видео кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кстати, накануне Рогозин похвалил эту разработку, способную «снести половину враждебного России континента».

«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!»


Кроме того, Рогозин опубликовал и другую (текстовую) версию поздравления с Днем России.

«С праздником, друзья! Но только не забывайте, что нашей России не 32 года, а более чем на тысячу лет больше. Россия — это Древняя Святая Русь, Московское царство, Российская империя, Советская Россия, СССР и нынешняя Российская Федерация. Это наша Великая Родина с гордой и достойной уважения более чем тысячелетней историей! Слава России!» — напомнил глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин пословицей ответил на решение Европы прекратить сотрудничество по лунным программам.

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