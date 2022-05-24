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Жизнь

Глава Роскосмоса предложил дать Курильским островам названия «Варяг» и «Кореец»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова. По его мнению, они должны носить названия в честь событий русско-японской войны.

Шикотан, Курилы.
Шикотан, Курилы.
wikimedia.org, СС0

Так, например, островам можно дать название в честь прославленных кораблей, уверен Рогозин.

«Почему эти острова не имеют русских названий… Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», — цитирует Рогозина РИА «Новости».

Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

В качестве аргумента для переименования островов Рогозин напомнил, что Калининград никто не называет Кенигсбергом. А японские названия островов могут вызвать у кого-то сомнения, что они действительно принадлежат России.

Напомним, ранее Япония назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными».

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