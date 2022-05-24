Глава Роскосмоса предложил дать Курильским островам названия «Варяг» и «Кореец»

Так, например, островам можно дать название в честь прославленных кораблей, уверен Рогозин.

«Почему эти острова не имеют русских названий… Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», — цитирует Рогозина РИА «Новости».