Глава Роскосмоса предложил дать Курильским островам названия «Варяг» и «Кореец»

Так, например, островам можно дать название в честь прославленных кораблей, уверен Рогозин.
«Почему эти острова не имеют русских названий… Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать „Варягом“, второй назвать „Кореец“ в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», — цитирует Рогозина РИА «Новости».
Группу островов Хабомаи, по его словам, можно было бы назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.
В качестве аргумента для переименования островов Рогозин напомнил, что Калининград никто не называет Кенигсбергом. А японские названия островов могут вызвать у кого-то сомнения, что они действительно принадлежат России.
Напомним, ранее Япония назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными».