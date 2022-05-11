Осложнились поставки вспомогательных веществ для российских производителей лекарств

Речь идет в том числе о красителях, стабилизаторах и загустителях.
После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, немецкий концерн BASF, испанская Croda, а также нидерландский дистрибутор сырья из ЕС и США IMCD объявили о прекращении или приостановке работы на российской территории.
Российские производители рассказали, что в настоящее время они ищут замену веществам, поставки которых в РФ прекратились или затруднились, но пока полностью решить вопрос не получается.
Компании ищут альтернативы в Китае и Индии, а также в Турции и Корее, пишет Газета.Ru. Также в качестве перспективного направления рассматриваются страны Латинской Америки.
Между тем в России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови.