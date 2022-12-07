7 декабря
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Потребитель

От смартфона до мясорубки. «Пятерочка» запускает масштабную новогоднюю акцию

Акция «У нас подарки и призы — подарим их от всей души» пройдет до 15 января 2023 года. Рассказываем, как принять участие и что можно выиграть.

Фото: ТС «Пятёрочка»

Акция уже стартовала и проходит во всех магазинах сети «Пятерочка». Принять участие легко: за каждые 600 рублей в чеке покупатель получает скретч-карту. На ней — скидка на следующую покупку в магазине или код на подписку сервиса «Пакет». Еще один вариант — подарки от партнеров. Затем необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Наталья Сидорова,
руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка»:

— В преддверии новогодних праздников, когда каждый старается порадовать своих родных и близких, «Пятерочка» подготовила новую акцию. Новый год — это время приятной суеты, и теперь у каждого гостя появился шанс стать счастливым обладателем новой бытовой и цифровой техники, а также получить скидку на покупки в наших магазинах по всей стране и другие ценные призы. Благодаря новой акции, подготовка к праздничному застолью станет еще более увлекательной, а покупки — выгодными, ведь миллионы наших гостей не только смогут приобрести свежие вкусные продукты по низким ценам, но получат отличное настроение и новогодние подарки от «Пятерочки».

Каждый гость получит возможность выиграть ценный приз. Призовой фонд составляет порядка 5 тыс. подарков. Среди них смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты. Также бытовая техника: пылесосы, мясорубки и так далее. Всего более 20 наименований призов. Шанс выиграть есть у каждого гостя «Пятерочки».

Акция предусматривает как еженедельные, так и ежедневные розыгрыши.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

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