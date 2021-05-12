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Потребитель

От винта: привитые от ковида пассажиры могут получить бонусы в российском транспорте

Объединение пассажиров просит Минтранс рекомендовать всем крупнейшим перевозчикам ввести бонусы для пассажиров, привитых от коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма в адрес главы ведомства Виталия Савельева.

Самолет МС-21.
Самолет МС-21.
kremlin.ru

Организация считает — россиянам, которые сделают прививку этим летом (с 25 мая по 25 августа), перевозчики могут начислить бонусы от 500 до 5 тыс. рублей в денежном эквиваленте.

Это будет стимулировать восстановление пассажиропотока, в чем заинтересованы транспортные компании. Как считают общественники, бонусная система будет способствовать более активной вакцинации.

Выплачивать бонусы привитым пассажирам могут авиакомпани, РЖД, такси и каршеринговые операторы, пишет bfm.ru.

Мили

К запуску акции по начислению милей пассажирам, которые привиты от коронавируса, уже готовится S7 Airlines.

Мнение

А кремлевский доктор предложил «усложнить жизнь» тем, кто не ставит прививку. Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что слишком мало россиян поставили прививку от COVID-19. Поэтому он предлагает ввести в стране принудительную вакцинацию.

«Кремлевский доктор» также предложил усложнить жизнь россиянам, которые отказываются от вакцинации, и в то же время поощрить тех, кто поставил прививку.

«Вот пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать — ходить без масок, улыбаться, радоваться жизни», — предложил врач.

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