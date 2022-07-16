Отменить НДС для одной категории товаров задумали в Минпромторге

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими ведомствами изучает целесообразность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, сообщает ТАСС .

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами <…> сейчас оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет <…>", — пояснил замминистра.

Евтухов также напомнил — крупнейшие ретейлеры ранее уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5−10%.

«Учитывая реальную текущую ситуацию, нужно все проанализировать, взвесить, и тогда уже принимать решение — отменять НДС или нет», — сказал Евтухов.

При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать Минфин, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит справедливое распределение налога на прибыль по регионам.