Отопительный сезон начался в сибирском регионе

Котельные запустили в самом северном районе региона — Катангском.
Планируется, что 5 сентября тепло начнут подавать в дома и соцобъекты в Бодайбинском районе.
На остальной территории области отопительный сезон начнется в зависимости от погодных условий.
Между тем власти Барнаула заверили, что отопительный сезон не сорвется из-за реконструкции моста. Ранее сообщалось, что на мосте у Нового рынка в краевой столице установили 45-тонную трубу теплоснабжения. Уточняется, что длина трубы — 48 метров, а вес — 45 тонн.