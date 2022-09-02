2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Отопительный сезон начался в сибирском регионе

Отопительный сезон стартовал в Иркутской области накануне, сообщает «Интерфакс».

Подготовка Барнаула к отопительному сезону.
Подготовка Барнаула к отопительному сезону.
Анна Зайкова.

Котельные запустили в самом северном районе региона — Катангском.

Планируется, что 5 сентября тепло начнут подавать в дома и соцобъекты в Бодайбинском районе.

На остальной территории области отопительный сезон начнется в зависимости от погодных условий.

Между тем власти Барнаула заверили, что отопительный сезон не сорвется из-за реконструкции моста. Ранее сообщалось, что на мосте у Нового рынка в краевой столице установили 45-тонную трубу теплоснабжения. Уточняется, что длина трубы — 48 метров, а вес — 45 тонн.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость