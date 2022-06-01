Отопление в Барнауле отключили 4 мая. Почему счет за май как за полмесяца?

Все дело в том, что месяц в коммунальных платежах — это не календарный месяц. Показания общедомового счетчика снимают и передают не 30−31 числа, а 20−21-го.
Игорь Холодков, директор теплосбытового подразделения алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании», объясняет: в квитанцию за май вошел «хвостик» апреля.
Потому плата за май — это плата не за четыре дня, а за период с 21−22 апреля по 4 мая. Получается в самом деле около половины месяца — 13−14 дней.
При этом осенью ситуации может быть противоположной. «Если отопительный сезон начнется 25 сентября, то у потребителей может возникнутьт вопрос, почему в квитанции за сентябрь нет начислений за этот месяц», — сказал Холодков.
По его словам, это общепринятая практика, узаконенная постановлением правительства.
Напомним, тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае повысятся с 1 июля.