Отопление в Барнауле отключили 4 мая. Почему счет за май как за полмесяца?

Жители Барнаула начали получать майские квитанции на оплату услуг ЖКХ, и сумма за отопление вызвала вопросы. Почему управляющая компания выставила счет за май как за полмесяца, хотя отопление отключили 4 мая? Ответ на него дали энергетики из «Сибирской генерирующей компании» в ходе публичного отчета о прошедшей зиме, ремонтах и гидравлических испытаниях.

Все дело в том, что месяц в коммунальных платежах — это не календарный месяц. Показания общедомового счетчика снимают и передают не 30−31 числа, а 20−21-го.

Игорь Холодков, директор теплосбытового подразделения алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании», объясняет: в квитанцию за май вошел «хвостик» апреля.

Потому плата за май — это плата не за четыре дня, а за период с 21−22 апреля по 4 мая. Получается в самом деле около половины месяца — 13−14 дней.

При этом осенью ситуации может быть противоположной. «Если отопительный сезон начнется 25 сентября, то у потребителей может возникнутьт вопрос, почему в квитанции за сентябрь нет начислений за этот месяц», — сказал Холодков.

По его словам, это общепринятая практика, узаконенная постановлением правительства.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае повысятся с 1 июля.