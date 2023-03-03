Переезд в Европу с Migronium: от резидентства к гражданству

Многие выходцы из стран постсоветского пространства сегодня желают переехать в Европу. Иммиграция в европейское государство — это возможность спокойно проживать в стране со стабильной экономикой и политической обстановкой, иметь высокий уровень жизни, достойный заработок и хорошие перспективы работы. Иммиграция в Европу в большинстве случаев начинается с получения вида на жительство. Специалисты компании Migronium (Мигрониум) рассказали, кому и в какой стране проще всего получить ВНЖ.

Какие страны предоставляют облегченные условия получения вида на жительство

Если вы находитесь в поисках европейских государств с самыми лояльными условиями в плане получения ВНЖ, то стоит присмотреться к странам, которые пока еще не вошли в Шенгенскую зону. К таковым, например, относятся Кипр, Румыния, Греция и ряд других. Эти страны еще примечательны тем, что спокойно относятся к иностранным гражданам.

Быстрее всех вид на жительство могут получить предприниматели и инвесторы — ведь они предоставляют реальную пользу государству: первые создают рабочие места для местного населения, вторые — инвестируют средства в развитие экономики. К странам, которые выдают ВНЖ за инвестиции относятся Кипр, Мальта, Португалия, Испания и пр.

Какие документы нужно предоставить

В странах Европейского союза для получения вида на жительство обычно требуется предоставить следующие документы:

заявление , написанное на языке страны , где планируется оформить ВНЖ;

написанное на языке страны где планируется оформить ВНЖ; копия загран- и внутреннего паспорта с переводом на государственный язык и нотариальным заверением;

свидетельство о рождении ( в том числе и детей) и заключении брака ( также с переводом на местный язык);

в том числе и детей) и заключении брака также с переводом на местный язык); медицинская страховка;

договор об аренде жилья — он подтверждает тот факт , что у вас есть место для проживания в стране. Если вы купили недвижимость , то нужно показать договор купли-продажи;

что у вас есть место для проживания в стране. Если вы купили недвижимость то нужно показать договор купли-продажи; выписка с банковского счета о наличии там нужной суммы средств для полноценного проживания на первое время;

справка о несудимости;

документ , подтверждающий заработную плату ( если вы планируете получить ВНЖ на основании трудоустройства);

подтверждающий заработную плату если вы планируете получить ВНЖ на основании трудоустройства); заполненная анкета;

сертификат о знании государственного языка ( требуется не во всех случаях).

Это еще не полный перечень необходимых документов. Окончательный список определяется миграционной политикой конкретной страны, основанием для переезда (обучение, трудоустройство и пр.).

Какие расходы придется понести

Оформление ВНЖ — процедура не бесплатная, но стоимость не так уж и высокая. Расходы складываются из:

затрат на переезд и перевозку вещей ( если вы заказывали);

если вы заказывали); аренды недвижимости ( обычно требуется заключить договор сразу на год или полгода);

обычно требуется заключить договор сразу на год или полгода); оплаты государственных пошлин;

расходов на медстраховку;

начисления определенной суммы на банковский счет.

Как получить ПМЖ

Вид на жительство дает вам право полноценно проживать на территории выбранной страны. Документ изначально выдается сроком на 1 год, затем его необходимо продлевать еще на следующий год — и так на протяжении 5 лет. Далее заявитель может подавать документы на ПМЖ. Он дает такие же права, что и у граждан выбранной страны. Но обладатель ПМЖ не может принимать участие в выборах и занимать государственные должности.

Существуют и более простые способы оформления ПМЖ и паспорта Евросоюза. Например, власти Румынии предлагают гражданство по репатриации — оно подходит тем, у кого в родословной есть румынские корни. В этом случае паспорт страны можно получить за 1−2 года. Аналогичную программу предлагают и власти других европейских государств, например, Болгарии. Более подробно об условиях репатриационных программ можно узнать на консультации у миграционных специалистов Migronium.