3 марта
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Потребитель

Переезд в Европу с Migronium: от резидентства к гражданству

Многие выходцы из стран постсоветского пространства сегодня желают переехать в Европу. Иммиграция в европейское государство — это возможность спокойно проживать в стране со стабильной экономикой и политической обстановкой, иметь высокий уровень жизни, достойный заработок и хорошие перспективы работы. Иммиграция в Европу в большинстве случаев начинается с получения вида на жительство. Специалисты компании Migronium (Мигрониум) рассказали, кому и в какой стране проще всего получить ВНЖ.

Какие страны предоставляют облегченные условия получения вида на жительство

Если вы находитесь в поисках европейских государств с самыми лояльными условиями в плане получения ВНЖ, то стоит присмотреться к странам, которые пока еще не вошли в Шенгенскую зону. К таковым, например, относятся Кипр, Румыния, Греция и ряд других. Эти страны еще примечательны тем, что спокойно относятся к иностранным гражданам.

Быстрее всех вид на жительство могут получить предприниматели и инвесторы — ведь они предоставляют реальную пользу государству: первые создают рабочие места для местного населения, вторые — инвестируют средства в развитие экономики. К странам, которые выдают ВНЖ за инвестиции относятся Кипр, Мальта, Португалия, Испания и пр.

Какие документы нужно предоставить

В странах Европейского союза для получения вида на жительство обычно требуется предоставить следующие документы:

  • заявление, написанное на языке страны, где планируется оформить ВНЖ;
  • копия загран- и внутреннего паспорта с переводом на государственный язык и нотариальным заверением;
  • свидетельство о рождении (в том числе и детей) и заключении брака (также с переводом на местный язык);
  • медицинская страховка;
  • договор об аренде жилья — он подтверждает тот факт, что у вас есть место для проживания в стране. Если вы купили недвижимость, то нужно показать договор купли-продажи;
  • выписка с банковского счета о наличии там нужной суммы средств для полноценного проживания на первое время;
  • справка о несудимости;
  • документ, подтверждающий заработную плату (если вы планируете получить ВНЖ на основании трудоустройства);
  • заполненная анкета;
  • сертификат о знании государственного языка (требуется не во всех случаях).

Это еще не полный перечень необходимых документов. Окончательный список определяется миграционной политикой конкретной страны, основанием для переезда (обучение, трудоустройство и пр.).

Какие расходы придется понести

Оформление ВНЖ — процедура не бесплатная, но стоимость не так уж и высокая. Расходы складываются из:

  • затрат на переезд и перевозку вещей (если вы заказывали);
  • аренды недвижимости (обычно требуется заключить договор сразу на год или полгода);
  • оплаты государственных пошлин;
  • расходов на медстраховку;
  • начисления определенной суммы на банковский счет.

Как получить ПМЖ

Вид на жительство дает вам право полноценно проживать на территории выбранной страны. Документ изначально выдается сроком на 1 год, затем его необходимо продлевать еще на следующий год — и так на протяжении 5 лет. Далее заявитель может подавать документы на ПМЖ. Он дает такие же права, что и у граждан выбранной страны. Но обладатель ПМЖ не может принимать участие в выборах и занимать государственные должности.

Существуют и более простые способы оформления ПМЖ и паспорта Евросоюза. Например, власти Румынии предлагают гражданство по репатриации — оно подходит тем, у кого в родословной есть румынские корни. В этом случае паспорт страны можно получить за 1−2 года. Аналогичную программу предлагают и власти других европейских государств, например, Болгарии. Более подробно об условиях репатриационных программ можно узнать на консультации у миграционных специалистов Migronium.

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