Плюсы и минусы тостеров

Тост со сливочным маслом и джемом — классический завтрак во многих семьях. Просушенный в тостере кусочек хлеба с аппетитной корочкой быстро готовится, нравится взрослым и детям, полезен. Хотя с последним пунктом можно и поспорить.

Тостер (https://positronica.ru/catalog/tostery/) — устройство не новое: оно было изобретено в XIX столетии. Прибор в считаные минуты поджаривает тосты с двух сторон без использования масла, что сокращает количество калорий. Некоторые модели не только поджаривают хлебцы, но и размораживают хлеб или подогревают булочки. Принцип работы схож с электрической духовкой.

Минусы тостера

Почему же тостер считают вредным прибором? Все дело в акриламидах, образующихся на поверхности тоста при тепловой обработке. Они стимулируют функционирование клеток организма, что повышает риск онкологических заболеваний.

Однако это не значит, что от поджаренного хлеба на завтрак придется отказаться. Минимальная температура образования акриламидов — 180 градусов: реакция происходит между аминокислотами, углеводами и глюкозой в составе кусочка. Но чтобы тосты принесли организму вред, нужно употребить большое количество вредных компонентов: в поджаренном хлебе их столько нет. Главное, не пережаривать хлебные ломтики, потому что почерневшие участки действительно содержат канцерогены.

А вот верить в то, что тостеры облучают продукт, не стоит. Последние медицинские исследования доказали, что эта теория не более чем миф, никак не подтвержденный.

Плюсы тостера

Есть у тостов и преимущества:

в хлебе, поджаренном в тостере, много витаминов группы В, микроэлементов и клетчатки;

подсушенные ломтики не раздражают желудок, поэтому полезны для пищеварения. Тосты также можно употреблять при гастрите. В отличие от свежего хлеба, поджаренные кусочки не вызывают вздутия и брожения в желудке;

при переваривании подсушенных ломтиков организм тратит гораздо больше калорий, чем если бы он “обрабатывал” свежий хлеб;

в тостах большое содержание крахмала, который является генератором энергии. Поэтому поджаренный хлеб на завтрак — прекрасная идея для начала насыщенного рабочего или учебного дня.

Чтобы тосты приносили лишь пользу, важно, чтобы они были несильной прожарки и без обгоревших участков. Лучше всего выбирать для завтрака цельнозерновую продукцию, хотя по вкусу черный и пшеничный хлеб также не уступают. Последний наименее полезен, поскольку содержит минимум клетчатки и больше калорий. Из-за высокого гликемического индекса пшеничные тосты противопоказаны людям с диабетом.

Поскольку хлеб в тостере поджаривается без масла, калорийность остается той же. Но даже при всей пользе не стоит злоупотреблять поеданием тостов. Стандартная порция — 200 г в сутки, для детей до 3 лет — 60 г. Для сравнения: гренки готовятся на сковороде и впитывают все используемое для жарки масло.

Тостер — не основной, но достаточно полезный девайс, который встречается на кухнях современных хозяек. С его помощью можно приготовить вкусные бутерброды и сэндвичи для завтрака, обеда в школе или пикника. Слегка поджаренные тосты в умеренном количестве принесут только пользу и никак не навредят организму. Главное, не пережаривать хлеб и не переедать, тогда тостер станет верным кухонным помощником.

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