Почему Германия может остаться без шоколада из-за ситуации на Украине, и что об этом говорит эксперт

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Почему дефицит шоколада для Германии — это плохо?

Председатель BDSI Бастиан Фассин объяснил, что Федеральное управление гражданской защиты советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности». В него могут входить шоколад, печенье или крендельки.

«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и имеют огромное значение для снабжения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», — уточнил он.