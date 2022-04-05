5 апреля
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Потребитель

Почему Германия может остаться без шоколада из-за ситуации на Украине, и что об этом говорит эксперт

Германии грозит дефицит шоколада из-за событий на Украине. Такие опасения выразила Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI). Почему сладкий продукт может исчезнуть из магазинов страны — в нашем разборе.

Шоколад
Шоколад
ССО
1
Напряженная обстановка: почему в Германии может начаться дефицит шоколада?

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, дефицит шоколада в Германии может начаться, в частности, из-за перебоев с поставками газа.

«Даже в условиях пандемии энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка и логистические услуги стали чрезвычайно дорогими», — заявили в BDSI.

Политическая ситуация, добавили в ассоциации, резко ухудшила экономику — «до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли».

2
Что еще мешает производить шоколад?

Германии может быть трудно производить шоколад из-за подорожания продуктов и сельскохозяйственного сырья: пальмового масла, яиц, сухого молока и сахара.

В Ассоциации кондитерской промышленности отметили, что повышение цен «достигло предела нагрузки».

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/
3
Почему дефицит шоколада для Германии — это плохо?

Председатель BDSI Бастиан Фассин объяснил, что Федеральное управление гражданской защиты советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности». В него могут входить шоколад, печенье или крендельки.

«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и имеют огромное значение для снабжения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», — уточнил он.

4
Предложение: как Германия может избежать дефицита шоколада?

По словам Фассина, «вместе с политиками и представителями торговли нужно следить, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми».

Шоколад.
Шоколад.
unsplash.com

Власти ФРГ «должны изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство», — сказал председатель BDSI.

5
Как еще страдает Европа?

Во Франции выросли счета за электричество и газ, а также подорожали продукты первой необходимости. Например, Более 75% подсолнечного масла, продаваемого во Франции и во всем мире, поступало из России.

Пустеют полки в крупных сетях Walmart, Lidl, Tesco.

«Почти треть мировых поставок пшеницы приходились на Россию и Украину… Порта закрыты и инфраструктура в хаосе… Нехватка пшеницы или рост цен на нее скажется на таких важных продуктах питания как хлеб, паста, каши», — сообщала «КП» со ссылкой на Euronews.green.

В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3%.

Также европейским водителям предложили медленнее ездить для экономии каждой капли подорожавшего топлива.

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