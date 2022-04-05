Почему Германия может остаться без шоколада из-за ситуации на Украине, и что об этом говорит эксперт

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, дефицит шоколада в Германии может начаться, в частности, из-за перебоев с поставками газа.
«Даже в условиях пандемии энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка и логистические услуги стали чрезвычайно дорогими», — заявили в BDSI.
Политическая ситуация, добавили в ассоциации, резко ухудшила экономику — «до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли».
Германии может быть трудно производить шоколад из-за подорожания продуктов и сельскохозяйственного сырья: пальмового масла, яиц, сухого молока и сахара.
В Ассоциации кондитерской промышленности отметили, что повышение цен «достигло предела нагрузки».
Председатель BDSI Бастиан Фассин объяснил, что Федеральное управление гражданской защиты советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности». В него могут входить шоколад, печенье или крендельки.
«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и имеют огромное значение для снабжения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», — уточнил он.
По словам Фассина, «вместе с политиками и представителями торговли нужно следить, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми».
Власти ФРГ «должны изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство», — сказал председатель BDSI.
Во Франции выросли счета за электричество и газ, а также подорожали продукты первой необходимости. Например, Более 75% подсолнечного масла, продаваемого во Франции и во всем мире, поступало из России.
Пустеют полки в крупных сетях Walmart, Lidl, Tesco.
«Почти треть мировых поставок пшеницы приходились на Россию и Украину… Порта закрыты и инфраструктура в хаосе… Нехватка пшеницы или рост цен на нее скажется на таких важных продуктах питания как хлеб, паста, каши», — сообщала «КП» со ссылкой на Euronews.green.
В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3%.
Также европейским водителям предложили медленнее ездить для экономии каждой капли подорожавшего топлива.