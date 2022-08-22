Почему кофе может снова подорожать, рассказали эксперты

Бразилия — крупнейший производитель кофе. Однако в прошлом году плантации зерен в стране пострадали сначала от жары, а потом от мороза.

Поэтому объем урожая может снизиться наполовину.

Так, может обостриться дефицит кофе. Кроме того, есть риск, что он подорожает. Об этом заявил Тьяго Казарини — кофейный брокер Cazarini Trading Co.

Причем в первую очередь могут увеличиться цены на арабику.

Кстати, в кофейном кооперативе Minasul считают, что в этом году могут получить менее 1 млн мешком зерен. Это на 1,2 млн меньше, чем два года назад.