Почему мэрия Барнаула требует в суде отремонтировать фасады домов на главных проспектах и за счет жильцов

Барнаул — город счастья
Фасады на центральных улицах Барнаула много лет приводила в порядок мэрия и за счет городского бюджета. Тогда ремонт считался капитальным, подрядчиков выбирали по конкурсу.
В 2011-м — к приезду тогдашнего президента Дмитрия Медведева — власти города навели особую красоту. Город встречал Медведева растяжкой: «Барнаул — город счастья».
А в 2017 году депутаты гордумы приняли новые правила благоустройства. И в них четко обозначили норму, вполне соответствующую Жилкодексу: за состояние фасадов отвечает собственник здания. Или уполномоченное им лицо. Для жилых домов — это сами жильцы и УК.
И прошлым летом, еще при прежнем мэре Сергее Дугине, специалисты мэрии разъехались с рейдами по городу и зафиксировали все недостатки на фасадах: и отслоившуюся штукатурку, и вывалившиеся кирпичи, и трещины.
А управляющим компаниям выдали десятки предписаний о наведении на фасадах красоты — но речь уже шла о текущем, а не капитальном ремонте. Часть УК взяли под козырек и начали ремонт.
Другие отказались. Из-за чего мэрия и подала иски в суд.
Мэрия начинает и выигрывает
Сейчас иски поданы к УК «Первая», «Наследие», «Азимут-Компани», «Базис» и «Мастер». От них требуют восстановить штукатурный и окрасочный слой на фасадах домов, которыми они управляют.
В исках фигурируют жилые дома на пр. Ленина, 42, 43, 47, 49, 85, 87 и 93, Социалистическом, 130 и Строителей, 25 и, возможно, ряд других. Часть зданий при этом — объекты историко-культурного наследия края.
Надо сказать, что суд позицию мэрии поддержал и несколько исков уже удовлетворил.
«Еще ни одно решение суда не вступило в законную силу. И мы пойдем до конца», — комментирует Андрей Петренко, гендиректор УК «Первая», подавшей две апелляционные жалобы.
«Считают ремонт фасадов капитальным»
Петренко говорит, что жильцы домов к фасадным требованиям мэрии относятся отрицательно. Ведь делать это придется за их счет. Он считает, что ремонт фасадов — это не текущий, а капитальный ремонт.
«А для этого у нас существует региональный оператор „Фонд капремонта“», — объясняет Петренко.
Правда, суд все же отнес фасадные работы к текущему ремонту, но Петренко еще не теряет надежды доказать иное в следующей судебной инстанции.
«Виноват предыдущий»
Кроме этого, руководитель УК «Первая» утверждает: штукатурка облетела из-за того, что прежний подрядчик некачественно сделал капремонт в 2011—2013 годах.
Судья, однако, ссылку на огрехи прежних подрядчиков отклонил. Есть правила благоустройства. Исполнять их вы обязаны — ну, и действуйте.
А вот сказать, во сколько обойдется жильцам наведение красоты на фасадах, Петренко затруднился. Но обратил внимание altapress.ru, что только аренда вышки стоит 1,5 тыс. рублей в час.
Конкретно-неконкретные требования
Если УК проиграет суды и в следующей инстанции, решения вступят в силу. Починить фасады надо будет за 4−5 месяцев — иначе придется платить неустойку: 50 тыс. рублей за первый месяц неисполнения, а затем по 20 тыс. ежемесячно.
Между тем, требования мэрии и конкретные, и одновременно, увы, не конкретные. Скажем, в доме на Соцпроспекте, 130 надо, в частности, восстановить штукатурный и окрасочный слой на балконной плите вблизи водосточной системы с южной стороны здания на уровне пятого этажа.
Казалось бы — куда конкретнее. Однако объем работ ни в деньгах, ни в квадратных метрах в решении суда не указан, на что обратила внимание Людмила Суслова, депутат АКЗС и куратор проекта «Справедливой России» «Коммунальный дозор».
«Если нет объема работ в квадратных метрах или в денежном выражении, то у управляющей компании развязаны руки. Она может частично выполнить работы — и решение суда будет исполнено», — комментирует Суслова.
Но в таком случае мэрии вряд ли удастся навести порядок с фасадами.
Как накажут за некрасивый фасад
Нарушение правил содержания внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц — от 1 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 до 50 тыс. рублей.
Это предусмотрено частью 3 статьи 27 Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».
Источник: правовой комитет администрации Барнаула.