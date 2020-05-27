Почему мэрия Барнаула требует в суде отремонтировать фасады домов на главных проспектах и за счет жильцов

Администрация Барнаула требует в суде принудить несколько управляющих компаний привести в порядок фасады около десятка домов, расположенных на центральных улицах. Жильцы этих домов к таким требованиям относятся без восторга — ведь ремонт придется делать за их счет. Но мэрия уже выиграла несколько исков. Впрочем, не факт что задачу приведения фасадов в порядок мэрия сможет решить.

Барнаул — город счастья

Фасады на центральных улицах Барнаула много лет приводила в порядок мэрия и за счет городского бюджета. Тогда ремонт считался капитальным, подрядчиков выбирали по конкурсу.

В 2011-м — к приезду тогдашнего президента Дмитрия Медведева — власти города навели особую красоту. Город встречал Медведева растяжкой: «Барнаул — город счастья».

А в 2017 году депутаты гордумы приняли новые правила благоустройства. И в них четко обозначили норму, вполне соответствующую Жилкодексу: за состояние фасадов отвечает собственник здания. Или уполномоченное им лицо. Для жилых домов — это сами жильцы и УК.

Ремонт фасадов домов на красных линиях. Barnaul.org

И прошлым летом, еще при прежнем мэре Сергее Дугине, специалисты мэрии разъехались с рейдами по городу и зафиксировали все недостатки на фасадах: и отслоившуюся штукатурку, и вывалившиеся кирпичи, и трещины.

А управляющим компаниям выдали десятки предписаний о наведении на фасадах красоты — но речь уже шла о текущем, а не капитальном ремонте. Часть УК взяли под козырек и начали ремонт.

Другие отказались. Из-за чего мэрия и подала иски в суд.

Ремонт фасадов домов на красных линиях. Barnaul.org

Мэрия начинает и выигрывает

Сейчас иски поданы к УК «Первая», «Наследие», «Азимут-Компани», «Базис» и «Мастер». От них требуют восстановить штукатурный и окрасочный слой на фасадах домов, которыми они управляют.

В исках фигурируют жилые дома на пр. Ленина, 42, 43, 47, 49, 85, 87 и 93, Социалистическом, 130 и Строителей, 25 и, возможно, ряд других. Часть зданий при этом — объекты историко-культурного наследия края.

Надо сказать, что суд позицию мэрии поддержал и несколько исков уже удовлетворил.

«Еще ни одно решение суда не вступило в законную силу. И мы пойдем до конца», — комментирует Андрей Петренко, гендиректор УК «Первая», подавшей две апелляционные жалобы.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

«Считают ремонт фасадов капитальным»

Петренко говорит, что жильцы домов к фасадным требованиям мэрии относятся отрицательно. Ведь делать это придется за их счет. Он считает, что ремонт фасадов — это не текущий, а капитальный ремонт.

«А для этого у нас существует региональный оператор „Фонд капремонта“», — объясняет Петренко.

Правда, суд все же отнес фасадные работы к текущему ремонту, но Петренко еще не теряет надежды доказать иное в следующей судебной инстанции.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 42 — фигурант одного из исков. Yandex карты

«Виноват предыдущий»

Кроме этого, руководитель УК «Первая» утверждает: штукатурка облетела из-за того, что прежний подрядчик некачественно сделал капремонт в 2011—2013 годах.

Судья, однако, ссылку на огрехи прежних подрядчиков отклонил. Есть правила благоустройства. Исполнять их вы обязаны — ну, и действуйте.

А вот сказать, во сколько обойдется жильцам наведение красоты на фасадах, Петренко затруднился. Но обратил внимание altapress.ru, что только аренда вышки стоит 1,5 тыс. рублей в час.

С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года. Анастасия Скворцова

Конкретно-неконкретные требования

Если УК проиграет суды и в следующей инстанции, решения вступят в силу. Починить фасады надо будет за 4−5 месяцев — иначе придется платить неустойку: 50 тыс. рублей за первый месяц неисполнения, а затем по 20 тыс. ежемесячно.

Между тем, требования мэрии и конкретные, и одновременно, увы, не конкретные. Скажем, в доме на Соцпроспекте, 130 надо, в частности, восстановить штукатурный и окрасочный слой на балконной плите вблизи водосточной системы с южной стороны здания на уровне пятого этажа.

Казалось бы — куда конкретнее. Однако объем работ ни в деньгах, ни в квадратных метрах в решении суда не указан, на что обратила внимание Людмила Суслова, депутат АКЗС и куратор проекта «Справедливой России» «Коммунальный дозор».

Людмила Суслова. Анна Зайкова

«Если нет объема работ в квадратных метрах или в денежном выражении, то у управляющей компании развязаны руки. Она может частично выполнить работы — и решение суда будет исполнено», — комментирует Суслова.

Но в таком случае мэрии вряд ли удастся навести порядок с фасадами.