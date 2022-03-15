Почти половина барнаульцев не хотят переезжать из России в другие страны

Интерес к переезду в другие страны снизился вдвое по сравнению с 2010 годом — тогда исключительно Россию выбирали лишь 23% горожан, сообщает пресс-служба SuperJob.
Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов. По 3% опрошенных из города выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду.
В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% жителей города.
По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия.
Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч.
Женщины в Барнауле почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 36% соответственно).
Опрос был проведен с 25 февраля по 10 марта.