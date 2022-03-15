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Почти половина барнаульцев не хотят переезжать из России в другие страны

44% барнаульцев хотят остаться жить в России, даже если у них будет возможность уехать за рубеж. Такой опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Карта мира.
Карта мира.
СС0

Интерес к переезду в другие страны снизился вдвое по сравнению с 2010 годом — тогда исключительно Россию выбирали лишь 23% горожан, сообщает пресс-служба SuperJob.

Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов. По 3% опрошенных из города выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду.

В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% жителей города.

По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия.

Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч.

Женщины в Барнауле почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 36% соответственно).

Опрос был проведен с 25 февраля по 10 марта.

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