Подорожавшая сантехника может стать дороже еще на 25−30%

Ковтун отметил, что подорожание может произойти из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции.

«Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35−40% по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25−30%", — предупредил он.