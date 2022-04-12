12 апреля
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Потребитель

Подорожавшая сантехника может стать дороже еще на 25−30%

Гендиректор компании Cersanit в России Юрий Ковтун рассказал РИА «Новости» о том, что керамическая плитка и сантехника в ближайшие три месяца могут подорожать.

Позолоченный унитаз в доме главы ГИБДД Ставрополья.
Позолоченный унитаз в доме главы ГИБДД Ставрополья.
t.me/Hinshtein.

Ковтун отметил, что подорожание может произойти из-за нарушения поставок сырья и ожидаемого сокращения производства продукции.

«Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35−40% по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25−30%", — предупредил он.

По его словам, сейчас есть сложности с поставками материалов для изготовления керамики и сантехники. Это качественный каолин (белая глина), пятностойкая глазурь и светложгущаяся глина, которые поставлялись из европейских стран.

В результате российским производителям придется закупать товары в Азии, что будет намного дороже. Например, привезти каолин из Китая получится в десять раз дороже.

Подорожание стоимости закупок и проблемы с поставками сырья приведут к тому, что производители будут вынуждены сократить объем производства в среднем на 30%.

Прежде всего, это коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, в том числе дизайнерских моделей. Это связано с тем, что для их производства используется качественное сырье.

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