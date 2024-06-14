14 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель

Полюбившийся многим сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон

Сериал продлили до третьего сезона за несколько дней до выхода второго. Пока что есть тизер, который длится несколько секунд, сообщает Deadline.

"Дом дракона". Второй сезон.
"Дом дракона". Второй сезон.
flickr.com/photos/aggro_edits

Создатель «Дома дракона» Джордж Р.Р. Мартин в декабре 2023 года сообщил, что он уже работает с командой сценаристов над 3 и 4 сезонами фантастической драмы.

Основанный на романе Мартина «Огонь и кровь» и действие которого разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов», «Дом дракона» рассказывает историю дома Таргариенов.

Мы в восторге от грандиозных усилий, которые вся команда приложила к созданию захватывающего второго сезона, с размахом и масштабностью которого может сравниться только его сердце. Мы были бы очень рады продолжить историю Дома Таргариенов и увидеть, как эта команда снова ярко проявит себя в третьем сезоне, — сообщает НВО.

Премьера нового сезона «Дома драконов» состоится 16 июня в полном актерском составе.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне «Дома драконов» начнется война Таргариенов за Железный трон.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Для детей «День мороженного»
Интерактив «День лягушки»
Покатушка на велосипедах
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость