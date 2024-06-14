Полюбившийся многим сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон

Сериал продлили до третьего сезона за несколько дней до выхода второго. Пока что есть тизер, который длится несколько секунд, сообщает Deadline.

Создатель «Дома дракона» Джордж Р.Р. Мартин в декабре 2023 года сообщил, что он уже работает с командой сценаристов над 3 и 4 сезонами фантастической драмы.

Основанный на романе Мартина «Огонь и кровь» и действие которого разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов», «Дом дракона» рассказывает историю дома Таргариенов.

Мы в восторге от грандиозных усилий, которые вся команда приложила к созданию захватывающего второго сезона, с размахом и масштабностью которого может сравниться только его сердце. Мы были бы очень рады продолжить историю Дома Таргариенов и увидеть, как эта команда снова ярко проявит себя в третьем сезоне, — сообщает НВО.

Премьера нового сезона «Дома драконов» состоится 16 июня в полном актерском составе.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне «Дома драконов» начнется война Таргариенов за Железный трон.

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