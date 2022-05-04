4 мая
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Потребитель

Популярные магазины могут отменить наценки на хлеб

Популярные торговые сети могут отменить наценки на хлеб, сообщает solenka.info. Соответствующее поручение подписала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Отмечается, что от наценок откажутся «Магнит» с «Пятерочкой» — и хлеб станет максимально доступным для россиян.

Прежде всего, речь идет о хлебе из категории «первой цены». Нулевая наценка будет означать: доход с его продажи магазины не получают.

Ранее Абрамченко рассказала, что для стабилизации цен на хлеб федеральные власти выделили регионам 2,5 млрд рублей.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — подчеркнула чиновница.

А вот алтайских хлебопеков в середине марта обеспокоили серьезный рост цен и назревающий кризис. Подробнее об этом — в нашем материале «Мякиш или кукиш».

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