"Мы работаем над скорейшим устранением проблемы. Наши магазины работают в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Проблема устраняется и 5 июня.
Ранее сообщалось, как во время глобального сбоя получить посылку в СДЭК. Дело в том, что компания СДЭК столкнулась с сильным техническим сбоем, который повлиял на работу приложения и сайта. Была приостановлена выдача и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.
Все посылки в безопасности и СДЭК делает все, чтобы люди скорее получили свои заказы.
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