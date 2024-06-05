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Популярный магазин дорогой обуви Rendez-Vous (Рандеву) объявил о техническом сбое

Накануне вечером популярный интернет-магазин обуви Rendez-Vous (Рандеву) объявил о техническом сбое в работе сайта, мобильного приложения и телефонии.

"Мы работаем над скорейшим устранением проблемы. Наши магазины работают в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Проблема устраняется и 5 июня.

Ранее сообщалось, как во время глобального сбоя получить посылку в СДЭК. Дело в том, что компания СДЭК столкнулась с сильным техническим сбоем, который повлиял на работу приложения и сайта. Была приостановлена выдача и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

Все посылки в безопасности и СДЭК делает все, чтобы люди скорее получили свои заказы.

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