9 февраля
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Потребитель

Поставки морепродуктов из России в Китай выросли более чем на 45%

Поставки морепродуктов из России в Китай увеличились на 48,2% по итогам 2022 года. В денежном выражении показатель вырос до 2,75 млрд долларов. Об этом рассказал торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, пишет РИА Новости.

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Китай приобрел минтая на 750 млн долларов, крабов примерно на 710 млн долларов, прочих ракообразных на 180 млн долларов, а также трески на 483 млн долларов.

Кроме того, КНР закупал мясо. Оно оказалось на втором месте по популярности. Объемы экспорта подскочили на 36% (почти до 555 млн долларов) к концу года.

До 403 млн долларов увеличились поставки курицы. А экспорт говядины — до 147 млн долларов.

Ранее стало известно, где в Алтайском крае самое дорогое мясо.

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