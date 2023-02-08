Поставки морепродуктов из России в Китай выросли более чем на 45%

Поставки морепродуктов из России в Китай увеличились на 48,2% по итогам 2022 года. В денежном выражении показатель вырос до 2,75 млрд долларов. Об этом рассказал торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский, пишет РИА Новости.