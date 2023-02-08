Поставки морепродуктов из России в Китай выросли более чем на 45%

Китай приобрел минтая на 750 млн долларов, крабов примерно на 710 млн долларов, прочих ракообразных на 180 млн долларов, а также трески на 483 млн долларов.
Кроме того, КНР закупал мясо. Оно оказалось на втором месте по популярности. Объемы экспорта подскочили на 36% (почти до 555 млн долларов) к концу года.
До 403 млн долларов увеличились поставки курицы. А экспорт говядины — до 147 млн долларов.
Ранее стало известно, где в Алтайском крае самое дорогое мясо.
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