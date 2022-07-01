1 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Посуду из картофельных и морковных очистков хотят производить в Сибири

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) разработали стартап по выпуску биоразлагаемой одноразовой посуды из местного сырья — отходов переработки овощей и злаков, сообщает «Интерфакс».

Картофель
Картофель
pexels.com

«Главными преимуществами разработки является безопасность, возобновляемость ресурсов, короткий срок утилизации без выделения токсичных веществ в окружающую среду», — цитирует пресс-служба университета инициатора проекта, третьекурсницу Института высоких технологий ИРНИРУ Елену Каушеву.

По расчетам, себестоимость продукции составит 10 рублей, цена за единицу товара — 13 рублей.

«Планируем использовать картофельные и морковные очистки, жмых злаковых культур, а также вторичное сырье других овощей. Связующими реагентами станут альгинат натрия и глицерин», — приводятся в сообщении слова выпускницы Института экономики, управления и права ИРНИТУ Полины Бархатовой, которая отвечает за экономическую часть стартапа.

В настоящее время на этом рынке мало конкурентов, потому что более 90% предприятий специализируются на выпуске удобного и дешевого пластика.

Ранее самый богатый человек в мире рассказал об угрозах, которые уничтожат человечество.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость