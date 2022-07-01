Посуду из картофельных и морковных очистков хотят производить в Сибири

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) разработали стартап по выпуску биоразлагаемой одноразовой посуды из местного сырья — отходов переработки овощей и злаков, сообщает «Интерфакс».

«Главными преимуществами разработки является безопасность, возобновляемость ресурсов, короткий срок утилизации без выделения токсичных веществ в окружающую среду», — цитирует пресс-служба университета инициатора проекта, третьекурсницу Института высоких технологий ИРНИРУ Елену Каушеву.

По расчетам, себестоимость продукции составит 10 рублей, цена за единицу товара — 13 рублей.

«Планируем использовать картофельные и морковные очистки, жмых злаковых культур, а также вторичное сырье других овощей. Связующими реагентами станут альгинат натрия и глицерин», — приводятся в сообщении слова выпускницы Института экономики, управления и права ИРНИТУ Полины Бархатовой, которая отвечает за экономическую часть стартапа.

В настоящее время на этом рынке мало конкурентов, потому что более 90% предприятий специализируются на выпуске удобного и дешевого пластика.

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