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Потребитель

Потеплеет не только на сердце. Минстрой Алтайского края разобрался с проблемами села Санниково и «Горной страны»

Вопросы с горячим водоснабжением и теплом в селе Санниково, а также газификацией придорожного комплекса «Горная страна» в скором времени будут решены. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на пресс-конференции, посвященной подготовке объектов малой теплоэнергетики региона к прохождению текущего осенне-зимнего периода.

Берегите тепло.
Берегите тепло.
Михаил Хаустов

Село без горячей воды

Как пояснил министр, перебои с горячей водой в муниципалитете начались несколько лет назад. Примерно с 2014—2015 годов предоставление коммунальной услуги прекратилось по техническим причинам. Горячая вода попадала в дома из тех же котлов, что и тепло в батареи, поэтому обеспечить все параметры ее безопасности для потребителей было невозможно.

Иван Гилев.
Иван Гилев.
Минстрой Алтайского края.

Он добавил, что за время простоя коммунальная сеть горячего водоснабжения, связывающая дома и котельную, пришла в негодность.

Решение проблемы

К ремонту приступили только после того, как жители Санниково обратились напрямую к губернатору. Виктор Томенко поставил перед профильным ведомством задачу наладить центральное водоснабжение в муниципалитете.

Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко
Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко
Правительство Алтайского края

Гилев рассказал, что на деньги из регионального бюджета к прошлому отопительному сезону сеть горячего водоснабжения заменили. В домах появилась горячая вода. Вдобавок сельчанам наладили и теплоснабжение, «находящееся в ненадлежащем состоянии». Именно капитальным ремонтом объясняются перебои, начавшиеся в мае этого года.

«На сегодняшний день работы завершены. Появилась техническая возможность для подачи горячего водоснабжения. Судя по ответам муниципальных властей, сейчас производится передача реконструированных объектов в собственность районных властей, после чего коммуникации будут переданы теплоснабжающим предприятиям», — отметил министр.

Кафе с газом

Комплекс дорожного сервиса «Горная страна».
Комплекс дорожного сервиса «Горная страна».
altairegion22.ru.

Во время пресс-конференции Иван Гилев рассказал и о сложной ситуации с газификацией «Горной страны», расположенной на Чуйском тракте. Придорожный комплекс несколько лет ждет подключения к коммуникациям, чтобы централизовано отапливать помещения важной части туркластера «Золотые ворота».

Министр пояснил, что газовая сеть в данной районе была построена восемь лет назад. В тот момент, когда к ней готовы были подключиться потребители, среди которых был и комплекс «Горная страна», выяснилось, что подрядчик не до конца подготовил объект к сдаче в эксплуатацию.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Сегодня Бийск, в том числе за счет собственных средств, провел ряд изыскательных работ для сдачи объекта. Технические замечания устранены. На данный момент устраняются замечания, возникшие к подготовленной документации. Она сейчас дорабатывается. После этого газ будет запущен», — рассказал министр.

Однако о точных сроках Гилев не сказал, но отметил, что в течение одного-двух месяцев работа должна быть закончена.

Справка

В 2019 году во время визита Дмитрия Медведева жительница села Санниково Татьяна Кадукина упала на колени перед премьером. Она пожаловалась, что в нескольких домах муниципалитета несколько лет нет горячей воды. В тот же день следственный комитет начал проверку по этому делу. Затем стало известно, что Виктор Томенко позвонил женщине и пригласил на личный прием. Кадукина отметила, что осталась довольна встречей с губернатором. Позже выяснилось, что женщина случайно упала перед Медведевым — ей подставили подножку и она подскользнулась.

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