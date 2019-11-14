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14 ноября
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Жизнь

Пенсионерка из Санниково упала в ноги Медведеву из-за подножки

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, которая бросилась в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи, рассказала журналистам «МК», что она сделала это из-за подножки. Однако, если бы этого не произошло, то и сама бы встала на колени, сообщила женщина.

Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко
Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко
Правительство Алтайского края

«Там кто-то подставил подножку, я подскользнулась и упала прямо к его ногам. Если бы не случилось падение, я бы, если честно, встала бы перед ним на колени. Это был «крик души», — сообщила Татьяна Кадукина.

По ее словам, после разговора с премьер-министром уже «полетели шапки». Жители села женщину благодарят.

Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко
Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко
Правительство Алтайского края

Случай в Санниково

Во время визита правительственной делегации в село Татьяна Кадукина упала на колени перед премьером. В нескольких домах горячей воды нет с 2016 года. В тот же день проверку по этому поводу начал следственный комитет.

Затем стало известно, что Виктор Томенко позвонил Татьяне Кадукиной и пригласил на личный прием. Женщина рассказала, что осталась очень довольна разговором.

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