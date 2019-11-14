Пенсионерка из Санниково упала в ноги Медведеву из-за подножки

«Там кто-то подставил подножку, я подскользнулась и упала прямо к его ногам. Если бы не случилось падение, я бы, если честно, встала бы перед ним на колени. Это был «крик души», — сообщила Татьяна Кадукина.
По ее словам, после разговора с премьер-министром уже «полетели шапки». Жители села женщину благодарят.
Случай в Санниково
Во время визита правительственной делегации в село Татьяна Кадукина упала на колени перед премьером. В нескольких домах горячей воды нет с 2016 года. В тот же день проверку по этому поводу начал следственный комитет.
Затем стало известно, что Виктор Томенко позвонил Татьяне Кадукиной и пригласил на личный прием. Женщина рассказала, что осталась очень довольна разговором.