Предупредили по СМС: популярный оператор связи повысил тариф и получил кучу гневных комментариев

Многие клиенты даже не подозревали о повышении стоимости — оператор поднял цену, просто предупредив всех СМС-кой. Об этом пишет Baza.

Сегодня клиенты «Мегафона» обнаружили, что тариф подняли в цене.

Поддержка же отослала всех недовольных на СМС от 22 января. Мол, извещение о поднятии цен было, а люди просто не заметили.

На самом деле так и случилось, клиенты не заметили оповещения среди спама. А когда узнали — отказаться было уже нельзя.

В комментариях пользователи начали запугивать «Мегафон» Роспотребнадзором.

При это из комментариев ясно, что операторы не справляются с гневным потоком — люди по часу висят на проводе без ответа.

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